Курганские автобусы переведут на дачное расписание. Список

21 апреля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Изменения начнут действовать с 22 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане восемь автобусных маршрутов с 22 апреля из-за начала дачного сезона перейдут на летнее расписание. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 22 апреля в Кургане начинается работа садоводческих маршрутов. Отдельные маршруты регулярных перевозок в связи с открытием дачного сезона переводятся на летнее расписание», — указано в сообщении. Расписание поменяется у следующих маршрутов: № 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)»;

№ 37 «Ледовый дворец — ОАО «Синтез» (в летний период отдельные рейсы: 6-й микрорайон — Ледовый дворец — микрорайон Черемухово);

№ 41 «Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов «УВД»)»;

№ 48 «2-й микрорайон — сады «Боровик» (сезонный садоводческий маршрут);

№ 53 «Рынок — Сады «Нива» — Сады «СЭММ» — Сады «Химмаш» (сезонный садоводческий маршрут);

№ 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста)»;

№ 93 «1-й микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)»;

№ 96 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый». Помимо этого с 1 июня на летнее расписание перейдут маршруты № 66 «ОАО „Синтез“ — пос. Сиреневый» и № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый». Их автобусы будут следовать до зоны отдыха «Голубые озера», но у маршрута № 66 изменения коснутся только части рейсов. Ранее стало известно, что в регионе из-за Родительского дня изменится график на некоторых маршрутах.

В Кургане восемь автобусных маршрутов с 22 апреля из-за начала дачного сезона перейдут на летнее расписание. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 22 апреля в Кургане начинается работа садоводческих маршрутов. Отдельные маршруты регулярных перевозок в связи с открытием дачного сезона переводятся на летнее расписание», — указано в сообщении. Расписание поменяется у следующих маршрутов: Помимо этого с 1 июня на летнее расписание перейдут маршруты № 66 «ОАО „Синтез“ — пос. Сиреневый» и № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый». Их автобусы будут следовать до зоны отдыха «Голубые озера», но у маршрута № 66 изменения коснутся только части рейсов. Ранее стало известно, что в регионе из-за Родительского дня изменится график на некоторых маршрутах.