19 апреля 2023

В курганском городе увеличат число рейсов до кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
В Шадринске увеличат число рейсов до кладбища №3 Фото:

В города Шадринск Курганской области в преддверии Родительского дня перевозчики увеличат число рейсов до кладбища №3. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

«С 22 по 25 апреля будут введены дополнительные автобусы до Андреевского кладбища № 3. Также планируется заезд к центральному входу Васильевского кладбища», — говорится в сообщении. Рейсы будут отправляться от остановки «ШААЗ».

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Позже мэрия Кургана сообщила, что автобусы будут ездить в этом направлении пять раз в день, а в Родительский день будут введены дополнительные рейсы. Также сообщалось, что курганские коммунальщики 25 апреля бесплатно привезут воду на кладбища в микрорайонах Рябково и Зайково.

В Шадринске увеличат число рейсов до кладбища №3
В Шадринске увеличат число рейсов до кладбища №3
Фото:

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В города Шадринск Курганской области в преддверии Родительского дня перевозчики увеличат число рейсов до кладбища №3. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. «С 22 по 25 апреля будут введены дополнительные автобусы до Андреевского кладбища № 3. Также планируется заезд к центральному входу Васильевского кладбища», — говорится в сообщении. Рейсы будут отправляться от остановки «ШААЗ». Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Позже мэрия Кургана сообщила, что автобусы будут ездить в этом направлении пять раз в день, а в Родительский день будут введены дополнительные рейсы. Также сообщалось, что курганские коммунальщики 25 апреля бесплатно привезут воду на кладбища в микрорайонах Рябково и Зайково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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