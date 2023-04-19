В курганском городе увеличат число рейсов до кладбища. Фото

20 апреля 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

В Шадринске увеличат число рейсов до кладбища №3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В города Шадринск Курганской области в преддверии Родительского дня перевозчики увеличат число рейсов до кладбища №3. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. «С 22 по 25 апреля будут введены дополнительные автобусы до Андреевского кладбища № 3. Также планируется заезд к центральному входу Васильевского кладбища», — говорится в сообщении. Рейсы будут отправляться от остановки «ШААЗ». Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Позже мэрия Кургана сообщила, что автобусы будут ездить в этом направлении пять раз в день, а в Родительский день будут введены дополнительные рейсы. Также сообщалось, что курганские коммунальщики 25 апреля бесплатно привезут воду на кладбища в микрорайонах Рябково и Зайково. В Шадринске увеличат число рейсов до кладбища №3 Фото: администрация города Шадринска

В города Шадринск Курганской области в преддверии Родительского дня перевозчики увеличат число рейсов до кладбища №3. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. «С 22 по 25 апреля будут введены дополнительные автобусы до Андреевского кладбища № 3. Также планируется заезд к центральному входу Васильевского кладбища», — говорится в сообщении. Рейсы будут отправляться от остановки «ШААЗ». Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Позже мэрия Кургана сообщила, что автобусы будут ездить в этом направлении пять раз в день, а в Родительский день будут введены дополнительные рейсы. Также сообщалось, что курганские коммунальщики 25 апреля бесплатно привезут воду на кладбища в микрорайонах Рябково и Зайково.