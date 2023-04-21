Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом

Назначен новый человек на должность командующего Тихоокеанским флотом
Адмирал Виктор Лиина займет должность командующего Тихоокеанским флотом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Ранее должность занимал Сергей Авакянц.
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