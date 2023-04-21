Назначен новый командующий Тихоокеанским флотом

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Военно морской флот. разное, морской порт балтийск, балтийский флот
Назначен новый человек на должность командующего Тихоокеанским флотом Фото:

Адмирал Виктор Лиина займет должность командующего Тихоокеанским флотом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Ранее должность занимал Сергей Авакянц.

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Адмирал Виктор Лиина займет должность командующего Тихоокеанским флотом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Ранее должность занимал Сергей Авакянц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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