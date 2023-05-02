02 мая 2023
01 мая 2023

В мэрии скандального района ЯНАО ожидают массовых отставок. Инсайд

В администрации Тазовского района ЯНАО сменится команда главы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, паршаков василий
Главу Тазовского района определят в заксобрании Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Уход главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова в заксобрание спровоцирует кадровые перестановки в администрации. Официально глава еще не покинул пост, но подчиненные уже готовятся на выход, сообщил URA.RU источник в истеблишменте.

«Паршаков за пять лет в руководстве сформировал свою команду. Приход преемника — Югая — не сулит людям Паршакова ничего хорошего», — сообщил источник. Инсайдер отметил, что Югай собирается перевезти в Тазовский район чиновников из столицы Ямала. В правительство округа был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил воспользоваться кадровой перестановкой в заксобрании и определить на место ушедшего в омбудсмены Нестерука Василия Паршакова. Предполагается, что 65-летний Паршаков пробудет в статусе депутата до 2025 года, а после выборов уйдет на пенсию. Также инсайдеры отмечают, что место главы Тазовского района достанется Виктору Югаю, которого в район отправили заместителем Паршакова.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уход главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова в заксобрание спровоцирует кадровые перестановки в администрации. Официально глава еще не покинул пост, но подчиненные уже готовятся на выход, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Паршаков за пять лет в руководстве сформировал свою команду. Приход преемника — Югая — не сулит людям Паршакова ничего хорошего», — сообщил источник. Инсайдер отметил, что Югай собирается перевезти в Тазовский район чиновников из столицы Ямала. В правительство округа был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил воспользоваться кадровой перестановкой в заксобрании и определить на место ушедшего в омбудсмены Нестерука Василия Паршакова. Предполагается, что 65-летний Паршаков пробудет в статусе депутата до 2025 года, а после выборов уйдет на пенсию. Также инсайдеры отмечают, что место главы Тазовского района достанется Виктору Югаю, которого в район отправили заместителем Паршакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...