В мэрии скандального района ЯНАО ожидают массовых отставок. Инсайд

В администрации Тазовского района ЯНАО сменится команда главы

03 мая 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Главу Тазовского района определят в заксобрании Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Уход главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова в заксобрание спровоцирует кадровые перестановки в администрации. Официально глава еще не покинул пост, но подчиненные уже готовятся на выход, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Паршаков за пять лет в руководстве сформировал свою команду. Приход преемника — Югая — не сулит людям Паршакова ничего хорошего», — сообщил источник. Инсайдер отметил, что Югай собирается перевезти в Тазовский район чиновников из столицы Ямала. В правительство округа был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил воспользоваться кадровой перестановкой в заксобрании и определить на место ушедшего в омбудсмены Нестерука Василия Паршакова. Предполагается, что 65-летний Паршаков пробудет в статусе депутата до 2025 года, а после выборов уйдет на пенсию. Также инсайдеры отмечают, что место главы Тазовского района достанется Виктору Югаю, которого в район отправили заместителем Паршакова.

Уход главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова в заксобрание спровоцирует кадровые перестановки в администрации. Официально глава еще не покинул пост, но подчиненные уже готовятся на выход, сообщил URA.RU источник в истеблишменте. «Паршаков за пять лет в руководстве сформировал свою команду. Приход преемника — Югая — не сулит людям Паршакова ничего хорошего», — сообщил источник. Инсайдер отметил, что Югай собирается перевезти в Тазовский район чиновников из столицы Ямала. В правительство округа был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил воспользоваться кадровой перестановкой в заксобрании и определить на место ушедшего в омбудсмены Нестерука Василия Паршакова. Предполагается, что 65-летний Паршаков пробудет в статусе депутата до 2025 года, а после выборов уйдет на пенсию. Также инсайдеры отмечают, что место главы Тазовского района достанется Виктору Югаю, которого в район отправили заместителем Паршакова.