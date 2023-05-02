Уход главы Тазовского района ЯНАО Василия Паршакова в заксобрание спровоцирует кадровые перестановки в администрации. Официально глава еще не покинул пост, но подчиненные уже готовятся на выход, сообщил URA.RU источник в истеблишменте.
«Паршаков за пять лет в руководстве сформировал свою команду. Приход преемника — Югая — не сулит людям Паршакова ничего хорошего», — сообщил источник. Инсайдер отметил, что Югай собирается перевезти в Тазовский район чиновников из столицы Ямала. В правительство округа был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил воспользоваться кадровой перестановкой в заксобрании и определить на место ушедшего в омбудсмены Нестерука Василия Паршакова. Предполагается, что 65-летний Паршаков пробудет в статусе депутата до 2025 года, а после выборов уйдет на пенсию. Также инсайдеры отмечают, что место главы Тазовского района достанется Виктору Югаю, которого в район отправили заместителем Паршакова.
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