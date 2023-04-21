Армянская церковь начала помогать военным РФ на фронте

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Клипарт. Екатеринбург, церковь, армянское христианство, армянская апостольская церковь святого карапета
Армянская апостольская церковь готовит новую партию гуманитарного груза в размере 70 тонн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армянская апостольская церковь присоединилась к гуманитарной миссии «Единой России». Партия с начала спецоперации РФ оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса и военным на фронте. Всего единороссы из регионов доставили более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы страны.

«Это не единоразовая акция [в которой принимаем участие, оказывая поддержку жителям Донбасса и российским военным]. Мы сейчас планируем сбор еще одного большого груза — порядка 70 тонн гуманитарного груза. Передадим его „Единой России“ для доставки всем нуждающимся в новые российские регионы», — рассказал диакон руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армяно-апостольской Православной Церкви Микаэл Барсаданян. Его слова приводит пресс-служба партии.

«Единая Россия» оказывает постоянную поддержку жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории новых регионов работают 40 гуманитарных центров партии.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» направила на фронт приборы ночного видения, тепловизоры, а также другую необходимую технику и военное оборудование. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Армянская апостольская церковь присоединилась к гуманитарной миссии «Единой России». Партия с начала спецоперации РФ оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса и военным на фронте. Всего единороссы из регионов доставили более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы страны. «Это не единоразовая акция [в которой принимаем участие, оказывая поддержку жителям Донбасса и российским военным]. Мы сейчас планируем сбор еще одного большого груза — порядка 70 тонн гуманитарного груза. Передадим его „Единой России“ для доставки всем нуждающимся в новые российские регионы», — рассказал диакон руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армяно-апостольской Православной Церкви Микаэл Барсаданян. Его слова приводит пресс-служба партии. «Единая Россия» оказывает постоянную поддержку жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории новых регионов работают 40 гуманитарных центров партии. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» направила на фронт приборы ночного видения, тепловизоры, а также другую необходимую технику и военное оборудование. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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