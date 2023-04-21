Армянская церковь начала помогать военным РФ на фронте

21 апреля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Армянская апостольская церковь готовит новую партию гуманитарного груза в размере 70 тонн Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армянская апостольская церковь присоединилась к гуманитарной миссии «Единой России». Партия с начала спецоперации РФ оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса и военным на фронте. Всего единороссы из регионов доставили более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы страны. «Это не единоразовая акция [в которой принимаем участие, оказывая поддержку жителям Донбасса и российским военным]. Мы сейчас планируем сбор еще одного большого груза — порядка 70 тонн гуманитарного груза. Передадим его „Единой России“ для доставки всем нуждающимся в новые российские регионы», — рассказал диакон руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армяно-апостольской Православной Церкви Микаэл Барсаданян. Его слова приводит пресс-служба партии. «Единая Россия» оказывает постоянную поддержку жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории новых регионов работают 40 гуманитарных центров партии. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» направила на фронт приборы ночного видения, тепловизоры, а также другую необходимую технику и военное оборудование. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Армянская апостольская церковь присоединилась к гуманитарной миссии «Единой России». Партия с начала спецоперации РФ оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса и военным на фронте. Всего единороссы из регионов доставили более 20,5 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы страны. «Это не единоразовая акция [в которой принимаем участие, оказывая поддержку жителям Донбасса и российским военным]. Мы сейчас планируем сбор еще одного большого груза — порядка 70 тонн гуманитарного груза. Передадим его „Единой России“ для доставки всем нуждающимся в новые российские регионы», — рассказал диакон руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армяно-апостольской Православной Церкви Микаэл Барсаданян. Его слова приводит пресс-служба партии. «Единая Россия» оказывает постоянную поддержку жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории новых регионов работают 40 гуманитарных центров партии. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» направила на фронт приборы ночного видения, тепловизоры, а также другую необходимую технику и военное оборудование. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.