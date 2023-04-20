Пермский колледж закупит тренажер для стрельбы из автомата Калашникова

В Чайковском (Пермский край) индустриальный колледж объявил конкурс на поставку стрелкового тренажера. В комплект входит различное учебное оружие, в том числе копии автомата и пулемета Калашникова. Начальная и максимальная цена контракта — миллион рублей, сообщается в техзадании, размещенном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
«Сведения о закупке — поставка стрелкового тренажера. Цена контракта — миллион рублей. Заказчик — государственное бюджетное профессиональное учреждение „Чайковский индустриальный колледж“. Комплектация — копии автомата и пулемета Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, гранаты Ф-1 и другого оружия», — указано в техническом задании.
Уточняется, что оборудование закупается в рамках обновления материально-технической базы студенческого клуба для реализации программ секций по военно-прикладным видам спорта. Тренажер предназначен для обучения стрельбе из различных видов оружия. Заявки на конкурс принимаются до 2 мая 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский главк МВД ищет место для занятий по стрельбе и рукопашному бою. В техзадании к закупке указано, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок.
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