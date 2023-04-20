20 апреля 2023

Пермский колледж закупит тренажер для стрельбы из автомата Калашникова

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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб "Восточный рубеж". Пермь, автомат калашникова, военная подготовка, мобилизация, стрелковая подготовка, стрелковый полигон
Учебный автомат является точной копией боевого оригинала Фото:

В Чайковском (Пермский край) индустриальный колледж объявил конкурс на поставку стрелкового тренажера. В комплект входит различное учебное оружие, в том числе копии автомата и пулемета Калашникова. Начальная и максимальная цена контракта — миллион рублей, сообщается в техзадании, размещенном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Сведения о закупке — поставка стрелкового тренажера. Цена контракта — миллион рублей. Заказчик — государственное бюджетное профессиональное учреждение „Чайковский индустриальный колледж“. Комплектация — копии автомата и пулемета Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, гранаты Ф-1 и другого оружия», — указано в техническом задании.

Уточняется, что оборудование закупается в рамках обновления материально-технической базы студенческого клуба для реализации программ секций по военно-прикладным видам спорта. Тренажер предназначен для обучения стрельбе из различных видов оружия. Заявки на конкурс принимаются до 2 мая 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский главк МВД ищет место для занятий по стрельбе и рукопашному бою. В техзадании к закупке указано, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок.

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В Чайковском (Пермский край) индустриальный колледж объявил конкурс на поставку стрелкового тренажера. В комплект входит различное учебное оружие, в том числе копии автомата и пулемета Калашникова. Начальная и максимальная цена контракта — миллион рублей, сообщается в техзадании, размещенном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Сведения о закупке — поставка стрелкового тренажера. Цена контракта — миллион рублей. Заказчик — государственное бюджетное профессиональное учреждение „Чайковский индустриальный колледж“. Комплектация — копии автомата и пулемета Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, гранаты Ф-1 и другого оружия», — указано в техническом задании. Уточняется, что оборудование закупается в рамках обновления материально-технической базы студенческого клуба для реализации программ секций по военно-прикладным видам спорта. Тренажер предназначен для обучения стрельбе из различных видов оружия. Заявки на конкурс принимаются до 2 мая 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский главк МВД ищет место для занятий по стрельбе и рукопашному бою. В техзадании к закупке указано, что ведомству необходимы стрелковый тир и зал для рукопашных тренировок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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