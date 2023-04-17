Оппозиционера Кара-Мурзу* осудили за госизмену и фейки про армию

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Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии Фото:

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России) приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. Он будет отбывать срок в колонии.

«Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — объявила судебная коллегия. Информацию передает корреспондент РИА Новости.

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Ранее на Владимира Кара-Мурзу возбудили уголовное дело за распространение фейков и дискредитацию армии РФ. Позже на него было заведено дело о госизмене. В октябре 2022 года Кара-Мурза был награжден премией Вацлава Гавела в области защиты прав человека.

* Владимир Кара-Мурза признан иноагентом

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Оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России) приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. Он будет отбывать срок в колонии. «Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — объявила судебная коллегия. Информацию передает корреспондент РИА Новости. Ранее на Владимира Кара-Мурзу возбудили уголовное дело за распространение фейков и дискредитацию армии РФ. Позже на него было заведено дело о госизмене. В октябре 2022 года Кара-Мурза был награжден премией Вацлава Гавела в области защиты прав человека. * Владимир Кара-Мурза признан иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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