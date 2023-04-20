20 апреля 2023

Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании из ХМАО почти полмиллиарда

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В полмиллиарда оценил Росприроднадзор нанесенный нефтяниками ущерб природе Фото:

Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) почти полмиллиарда за вред, нанесенный природе. По данным на сайте арбитражного суда, нефтяники пытались оспорить постановление и запрошенную сумму, подавали кассационную жалобу, но высшая инстанция согласилась с прежним решением.

«Суд вынес решение взыскать с АО „Каюм Нефть“ в пользу Северо-Уральского управления росприроднадзора задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени — всего 421 692 133 рубля 36 копеек. Кассационная инстанция оставила решение суда без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда.

URA.RU направило запрос в компанию «Каюм Нефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор отсудил у «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти») 58 млн рублей. В такую сумму оценили нанесенный нефтяниками вред природе.

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Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) почти полмиллиарда за вред, нанесенный природе. По данным на сайте арбитражного суда, нефтяники пытались оспорить постановление и запрошенную сумму, подавали кассационную жалобу, но высшая инстанция согласилась с прежним решением. «Суд вынес решение взыскать с АО „Каюм Нефть“ в пользу Северо-Уральского управления росприроднадзора задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени — всего 421 692 133 рубля 36 копеек. Кассационная инстанция оставила решение суда без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда. URA.RU направило запрос в компанию «Каюм Нефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор отсудил у «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти») 58 млн рублей. В такую сумму оценили нанесенный нефтяниками вред природе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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