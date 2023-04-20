Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании из ХМАО почти полмиллиарда

21 апреля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В полмиллиарда оценил Росприроднадзор нанесенный нефтяниками ущерб природе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) почти полмиллиарда за вред, нанесенный природе. По данным на сайте арбитражного суда, нефтяники пытались оспорить постановление и запрошенную сумму, подавали кассационную жалобу, но высшая инстанция согласилась с прежним решением. «Суд вынес решение взыскать с АО „Каюм Нефть“ в пользу Северо-Уральского управления росприроднадзора задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени — всего 421 692 133 рубля 36 копеек. Кассационная инстанция оставила решение суда без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда. URA.RU направило запрос в компанию «Каюм Нефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор отсудил у «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти») 58 млн рублей. В такую сумму оценили нанесенный нефтяниками вред природе.

Росприроднадзор отсудил у нефтяной компании «Каюм Нефть» из Нягани (ХМАО) почти полмиллиарда за вред, нанесенный природе. По данным на сайте арбитражного суда, нефтяники пытались оспорить постановление и запрошенную сумму, подавали кассационную жалобу, но высшая инстанция согласилась с прежним решением. «Суд вынес решение взыскать с АО „Каюм Нефть“ в пользу Северо-Уральского управления росприроднадзора задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду и пени — всего 421 692 133 рубля 36 копеек. Кассационная инстанция оставила решение суда без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда. URA.RU направило запрос в компанию «Каюм Нефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор отсудил у «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти») 58 млн рублей. В такую сумму оценили нанесенный нефтяниками вред природе.