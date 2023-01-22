Росприродназор ХМАО выиграл суд у дочки «Роснефти» из-за нефтеразливов

Росприроднадзор выиграл суд у «РН-Юганскнефтегаза» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») заплатит Росприроднадзору за вред, нанесенный почве нефтепродуктами. В картотеке дел арбитражного суда ХМАО указано, что суд постановил частично удовлетворить иск ведомства в 58 млн рублей.

«Росприроднадзор ХМАО обратился в арбитражный суд с заявлением к „РН-Юганскнефтегаз“ о возмещении вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды в размере 58 463 691 рубля 80 копеек. От ответчика поступил отзыв на заявление, в котором предприятие ссылается на проведенную рекультивацию указанного участка, исключение этого участка из реестра нефтезагрязненных участков лесного фонда, а также на несение затрат по рекультивации земельного участка», — указано в документах дела.

Суд трижды откладывал судебное разбирательство. «РН-Юганскнефтегаз» предоставил документы, что провел работы по рекультивации на участке и устранил все нарушения. Но проверка показала, что концентрация нефтепродуктов в почве по-прежнему превышает допустимые нормы.

В адрес «РН-Юганскнефтегаза» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответа на момент публикации новости не поступило. Росприроднадзор ХМАО обещал предоставить информацию после того, как документы суда будут рассмотрены и учтены в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд обязал компанию «РН-Юганскнефтегаз» устранить загрязнение от разлива нефти. Природоохранная прокуратура установила, что утечки нефтепродуктов произошла на трубопроводе в границах Тепловского месторождения в Нефтеюганском районе.