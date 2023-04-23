23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Кургане построят новый жилой комплекс. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган, строительный кран, ипотека, стройка
В микрорайоне Рябково построят три многоэтажки Фото:

В Кургане построят новый жилой комплекс в микрорайоне Рябково. На месте комплексной застройки появится три многоэтажных дома. Информация об этом опубликована в проекте планировки.

«На участке строительства в микрорайоне Рябково планируется разместить два многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и один многоэтажный многоквартирный жилой дом. Общее количество квартир 496 квартир, 11 этажей», — говорится в документе. Строительство домов пройдет в три этапа.

Жилой комплекс расположен по улице Карбышева. Площадь земельного участка составляет более двух гектаров. Подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания 1».

Ранее URA.RU писало, что компания крупного бизнесмена из Кургана построит высотку. Объект появится в первом микрорайоне Заозерного. Площадь территории под строительство многоэтажки составляет более трех тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что курганским инвесторам предлагают застроить Заозерный торговыми центрами.

В микрорайоне Рябково построят три многоэтажных дома
В микрорайоне Рябково построят три многоэтажных дома

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане построят новый жилой комплекс в микрорайоне Рябково. На месте комплексной застройки появится три многоэтажных дома. Информация об этом опубликована в проекте планировки. «На участке строительства в микрорайоне Рябково планируется разместить два многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и один многоэтажный многоквартирный жилой дом. Общее количество квартир 496 квартир, 11 этажей», — говорится в документе. Строительство домов пройдет в три этапа. Жилой комплекс расположен по улице Карбышева. Площадь земельного участка составляет более двух гектаров. Подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания 1». Ранее URA.RU писало, что компания крупного бизнесмена из Кургана построит высотку. Объект появится в первом микрорайоне Заозерного. Площадь территории под строительство многоэтажки составляет более трех тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что курганским инвесторам предлагают застроить Заозерный торговыми центрами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...