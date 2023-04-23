В Кургане построят новый жилой комплекс. Скрин

24 апреля 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Рябково построят три многоэтажки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане построят новый жилой комплекс в микрорайоне Рябково. На месте комплексной застройки появится три многоэтажных дома. Информация об этом опубликована в проекте планировки. «На участке строительства в микрорайоне Рябково планируется разместить два многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и один многоэтажный многоквартирный жилой дом. Общее количество квартир 496 квартир, 11 этажей», — говорится в документе. Строительство домов пройдет в три этапа. Жилой комплекс расположен по улице Карбышева. Площадь земельного участка составляет более двух гектаров. Подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания 1». Ранее URA.RU писало, что компания крупного бизнесмена из Кургана построит высотку. Объект появится в первом микрорайоне Заозерного. Площадь территории под строительство многоэтажки составляет более трех тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что курганским инвесторам предлагают застроить Заозерный торговыми центрами. В микрорайоне Рябково построят три многоэтажных дома

В Кургане построят новый жилой комплекс в микрорайоне Рябково. На месте комплексной застройки появится три многоэтажных дома. Информация об этом опубликована в проекте планировки. «На участке строительства в микрорайоне Рябково планируется разместить два многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и один многоэтажный многоквартирный жилой дом. Общее количество квартир 496 квартир, 11 этажей», — говорится в документе. Строительство домов пройдет в три этапа. Жилой комплекс расположен по улице Карбышева. Площадь земельного участка составляет более двух гектаров. Подрядчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания 1». Ранее URA.RU писало, что компания крупного бизнесмена из Кургана построит высотку. Объект появится в первом микрорайоне Заозерного. Площадь территории под строительство многоэтажки составляет более трех тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что курганским инвесторам предлагают застроить Заозерный торговыми центрами.