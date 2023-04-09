Курганские власти предлагают инвесторам застроить крупный микрорайон торговыми центрами

Заозерный район Кургана хотят застроить ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана продают очередной земельный участок под строительство торгового центра. Это уже пятая территория под ТЦ, выставленная на аукцион. Информация о торгах размещена на сайте департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

«Земельный участок для коммерческой застройки площадью 11 597 квадратных метров. Адрес: Заозерный район, проспект Маршала Голикова, №10. Разрешенный вид использования: торговые центры, торгово-развлекательные центры или комплексы. Цена: 7 213 000 рублей», — указано в лоте. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 апреля 2023 года.

Ранее власти выставляли земельный участок под строительство ТЦ в районе проспекта Маршала Голикова за 30,5 млн рублей. Также одна территория под торговый центр продается во втором микрорайоне Заозерного. Стоимость земли составляет пять млн рублей. Еще один участок площадью более трех гектаров выставлен на продажу рядом с Шадринским трактом. Земля под торгово-досуговый комплекс в жилом массиве города оценивается на сумму более 14 млн рублей.