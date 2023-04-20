20 апреля 2023

Из-за аварии в Тюмени затопило несколько улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, улица карла маркса, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
На месте аварии уже работает ремонтная бригада Фото:

В Тюмени из-за аварии на улицах Щорса и Елизарово произошел потом. Информацию об этом рассказали в пресс-службе тюменского «Водоканала». На месте прорыва уже выехала аварийно-спасательная бригада.

«Сторонней организаций ведутся строительные работы, и был поврежден водопровод. Наши аварийно-восстановительные бригады уже на месте. Будет проведено обследование. Оперативно локализовано повреждение. На предприятии имеются все необходимые ресурсы, техника и оборудование для того, чтобы оперативно провести все необходимые работы», — рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские власти ищут замену подрядчика, который несколько лет обслуживал ливневые канализации в самом крупном административном округе Тюмени. Информация о закупке размещена на площадке «Сбербанк АСТ».

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В Тюмени из-за аварии на улицах Щорса и Елизарово произошел потом. Информацию об этом рассказали в пресс-службе тюменского «Водоканала». На месте прорыва уже выехала аварийно-спасательная бригада. «Сторонней организаций ведутся строительные работы, и был поврежден водопровод. Наши аварийно-восстановительные бригады уже на месте. Будет проведено обследование. Оперативно локализовано повреждение. На предприятии имеются все необходимые ресурсы, техника и оборудование для того, чтобы оперативно провести все необходимые работы», — рассказали в пресс-службе «Водоканала». Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские власти ищут замену подрядчика, который несколько лет обслуживал ливневые канализации в самом крупном административном округе Тюмени. Информация о закупке размещена на площадке «Сбербанк АСТ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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