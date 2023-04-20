Из-за аварии в Тюмени затопило несколько улиц

21 апреля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

На месте аварии уже работает ремонтная бригада Фото: Игорь Меркулов В Тюмени из-за аварии на улицах Щорса и Елизарово произошел потом. Информацию об этом рассказали в пресс-службе тюменского «Водоканала». На месте прорыва уже выехала аварийно-спасательная бригада. «Сторонней организаций ведутся строительные работы, и был поврежден водопровод. Наши аварийно-восстановительные бригады уже на месте. Будет проведено обследование. Оперативно локализовано повреждение. На предприятии имеются все необходимые ресурсы, техника и оборудование для того, чтобы оперативно провести все необходимые работы», — рассказали в пресс-службе «Водоканала». Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские власти ищут замену подрядчика, который несколько лет обслуживал ливневые канализации в самом крупном административном округе Тюмени. Информация о закупке размещена на площадке «Сбербанк АСТ».

В Тюмени из-за аварии на улицах Щорса и Елизарово произошел потом. Информацию об этом рассказали в пресс-службе тюменского «Водоканала». На месте прорыва уже выехала аварийно-спасательная бригада. «Сторонней организаций ведутся строительные работы, и был поврежден водопровод. Наши аварийно-восстановительные бригады уже на месте. Будет проведено обследование. Оперативно локализовано повреждение. На предприятии имеются все необходимые ресурсы, техника и оборудование для того, чтобы оперативно провести все необходимые работы», — рассказали в пресс-службе «Водоканала». Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские власти ищут замену подрядчика, который несколько лет обслуживал ливневые канализации в самом крупном административном округе Тюмени. Информация о закупке размещена на площадке «Сбербанк АСТ».