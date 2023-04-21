В России предрекли обвал рынка новостроек

Риелтор Летенков предрек существенное снижение цен на новостройки
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ЖК "Clever Park". Екатеринбург, клевер парк, clever park, новостройка
Цены на новостройки в России снизятся из-за перенасыщения рынка жилья, заявил Валерий Летенков Фото:

Цены на покупку квартир в новых домах существенно снизятся. Об этом заявил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, отметив, что понижение цены произойдет из-за перенасыщения рынка жилья.

«По нашим прогнозам, роста цен на „вторичку“ такого, который позволит ей превысить стоимость „первички“, не будет, а значит, будет снижение цен на новостройки. При этом снижение будет существенным», — рассказал Валерий Летенков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что на данный момент количество построенных домов превыщает покупательский спрос.

Ранее в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в России нужно снизить цены на квартиры. По его словам, цены на квартиры зависят от количества продаж льготной ипотеки.

Купить самую дешевую жилую площадь в России в Воргашоре в Республике Коми. На февраль 2023 года купить квартиру в городе можно было за 55 тысяч рублей, сообщает издание «Ридус». Также в регионе находятся несколько квартир дешевле 100 тысяч рублей.

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Цены на покупку квартир в новых домах существенно снизятся. Об этом заявил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, отметив, что понижение цены произойдет из-за перенасыщения рынка жилья. «По нашим прогнозам, роста цен на „вторичку“ такого, который позволит ей превысить стоимость „первички“, не будет, а значит, будет снижение цен на новостройки. При этом снижение будет существенным», — рассказал Валерий Летенков, его слова приводит Lenta.ru. Он отметил, что на данный момент количество построенных домов превыщает покупательский спрос. Ранее в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в России нужно снизить цены на квартиры. По его словам, цены на квартиры зависят от количества продаж льготной ипотеки. Купить самую дешевую жилую площадь в России в Воргашоре в Республике Коми. На февраль 2023 года купить квартиру в городе можно было за 55 тысяч рублей, сообщает издание «Ридус». Также в регионе находятся несколько квартир дешевле 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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