Депутат Госдумы призвал «слезть с иглы» льготной ипотеки, снизив цены на квартиры

15 декабря 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

В России нужно искать резервы для снижения цен на жилье Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Российскому рынку недвижимости необходимо «слезть с иглы» льготной ипотеки и искать инструменты для остановки роста цен и их снижения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Чтобы нам и отрасли дальше рассчитывать на существенную государственную финансовую поддержку, необходимо искать внутренние резервы для стабилизации, остановки цены или ее снижения. Я понимаю Центробанк и Минфин, что мы сейчас подсели на эту иглу взаимосвязи между количеством построенных метров и льготной ипотекой и ростом цены. Это нужно прекращать. Нам нужно искать внутренние резервы и тормозить цену, опускать ее», — сказал Сергей Пахомов. По словам главы профильного комитета, существуют несколько способов, как достичь снижения цен на недвижимость. «Сфера строительства — это только на 30—40% стройка, а остальное сопутствующее. Нам надо и в стройке, и в материалах, и в сопутствующих вещах искать резервы, чтобы останавливать цену. Тогда государство с удовольствием будет принимать решение о прямой поддержке отрасли», — уточнил собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Однако ставка будет увеличена с 7% до 8%. Глава государства подчеркнул, что программа будет сворачиваться плавно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российскому рынку недвижимости необходимо «слезть с иглы» льготной ипотеки и искать инструменты для остановки роста цен и их снижения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Чтобы нам и отрасли дальше рассчитывать на существенную государственную финансовую поддержку, необходимо искать внутренние резервы для стабилизации, остановки цены или ее снижения. Я понимаю Центробанк и Минфин, что мы сейчас подсели на эту иглу взаимосвязи между количеством построенных метров и льготной ипотекой и ростом цены. Это нужно прекращать. Нам нужно искать внутренние резервы и тормозить цену, опускать ее», — сказал Сергей Пахомов. По словам главы профильного комитета, существуют несколько способов, как достичь снижения цен на недвижимость. «Сфера строительства — это только на 30—40% стройка, а остальное сопутствующее. Нам надо и в стройке, и в материалах, и в сопутствующих вещах искать резервы, чтобы останавливать цену. Тогда государство с удовольствием будет принимать решение о прямой поддержке отрасли», — уточнил собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Однако ставка будет увеличена с 7% до 8%. Глава государства подчеркнул, что программа будет сворачиваться плавно.