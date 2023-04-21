Военный эксперт назвал неуязвимое место Крыма при наступлении ВСУ

Военный эксперт Анпилогов: ВСУ будут разгромлены при попытке десантироваться в Крыму

21 апреля 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Украина может использовать десант для атаки по Крыму, заявил Алексей Анпилогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Крым при помощи высадки десанта, однако такая операция украинских войск по атаке полуострова закончится провалом. Об этом заявил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов. «Украинская сторона постарается максимально использовать крымский фактор, в основном для пропагандистских действий.<…> При этом масштабная десантная операция с попыткой высадиться в Крыму представляется полной авантюрой», — заявил Алексей Анпилогов, его слова приводит РИА Новости. Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не верит в возращение Крыма в состав Украины во результате боевых действий. Он отметил, что у России на полуострове есть большое количество инструментов для сопротивления. Российские официальные лица также неоднократно утверждали, что все потенциальные попытки Киева атаковать Крым обречены на провал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Крым при помощи высадки десанта, однако такая операция украинских войск по атаке полуострова закончится провалом. Об этом заявил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов. «Украинская сторона постарается максимально использовать крымский фактор, в основном для пропагандистских действий.<…> При этом масштабная десантная операция с попыткой высадиться в Крыму представляется полной авантюрой», — заявил Алексей Анпилогов, его слова приводит РИА Новости. Ранее бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не верит в возращение Крыма в состав Украины во результате боевых действий. Он отметил, что у России на полуострове есть большое количество инструментов для сопротивления. Российские официальные лица также неоднократно утверждали, что все потенциальные попытки Киева атаковать Крым обречены на провал.