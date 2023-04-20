В Кургане начались соревнования по дзюдо и самбо среди юношей и девушек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов назвал Курган столицей самбо, так как считает местную школу самбо одной из лучших в России. Об этом он написал в своем telegram-канале, побывав на межрегиональном турнире по дзюдо Уральского федерального округа среди юношей и девушек в Кургане.

«Курганская область — регион, в котором процветает спортивная борьба самбо и дзюдо. Я бы взял на себя смелость и самопровозгласил столицей уральского самбо город Курган, потому что наша школа самбо одна из лучших школ в России, а самбо — это младший брат дзюдо. Традиционно мы готовим наших ребят к таким соревнованиям. Надеюсь на то, что дома и стены помогают, и здесь как раз наши ребята должны взять призовые места», — написал сенатор в своем telegram-канале.

В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из пяти регионов Урала. Турнир проходит 21—22 апреля на базе спорткомплекса им. Горбенко.

Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор получил новые полномочия, касающиеся приграничных территорий. Сергей Муратов стал куратором создания подразделений гражданской обороны в приграничных регионах России.

Сергей Муратов побывал на открытии Межрегиональные соревнования Уральского федерального округа по дзюдо среди мальчиков и девочек фото: talegram-канал Сергея Муратова