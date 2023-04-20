Власти запретили тюменцам посещать леса в майские праздники

В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили на три недели

21 апреля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Запрет на помещение тюменских лесов продлили еще на три недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „с 23.04.2023 по 13.05.2023“», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором. Пункт, о котором идет речь, устанавливает запрет на посещение гражданами лесов. Ранее он действовал до 22 апреля. За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия оперативно поймали.

Власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „с 23.04.2023 по 13.05.2023“», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором. Пункт, о котором идет речь, устанавливает запрет на посещение гражданами лесов. Ранее он действовал до 22 апреля. За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия оперативно поймали.