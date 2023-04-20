Власти запретили тюменцам посещать леса в майские праздники

Власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор.
«Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „с 23.04.2023 по 13.05.2023“», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором.
Пункт, о котором идет речь, устанавливает запрет на посещение гражданами лесов. Ранее он действовал до 22 апреля.
За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия оперативно поймали.
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