20 апреля 2023

Власти запретили тюменцам посещать леса в майские праздники

В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили на три недели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Запрет на помещение тюменских лесов продлили еще на три недели Фото:

Власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор.

«Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „с 23.04.2023 по 13.05.2023“», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором.

Пункт, о котором идет речь, устанавливает запрет на посещение гражданами лесов. Ранее он действовал до 22 апреля.

За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия оперативно поймали.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Тюменской области продлили запрет на посещение лесов, который должен был окончиться 22 апреля, до 13 мая. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Моор. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами „с 23.04.2023 по 13.05.2023“», — говорится в документе, подписанном главой региона Александром Моором. Пункт, о котором идет речь, устанавливает запрет на посещение гражданами лесов. Ранее он действовал до 22 апреля. За время, прошедшее с момента введения запрета, в Тюменской области произошло уже несколько крупных природных пожаров. В частности, в Тюмени на Велижанском тракте выгорело 250 гектаров травы. Виновника происшествия оперативно поймали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...