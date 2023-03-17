Екатеринбург вошел в топ городов с самыми богатыми женихами

17 марта 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец стали июль и август Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами, заняв в строчке рейтинга девятое место. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. «Екатеринбург занял девятое место в топе по самым богатым женихам в России. В среднем в 2022 году жители столицы Урала потратили 8,7 тысячи рублей на обручальное кольцо, что на 26% больше, чем полгода назад. При этом средний чек на помолвочные кольца составил 21,4 тысячи рублей. Чаще всего горожане выбирают кольца из родированного (57%) и позолоченного (40%) серебра. Большинство женихов (91%) покупают кольца с фианитом. С драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом) предпочитают кольца для помолвки 67% екатеринбургских женихов», — сказано в сообщении. Самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец стали июль и август. Также топ самых щедрых женихов 2022 года пополнили мужчины из Челябинска, Тюмени и Перми. Примечательно, что Москва оказалась на третьем месте в списке, уступив Санкт-Петербургу и Саратову. Ранее URA.RU сообщало, что востребованность свадебных услуг в Екатеринбурге выросла в среднем на 29%. Жители региона активнее ищут на «Авито Услуги» для организации торжества ведущих и фотографов.

Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми богатыми женихами, заняв в строчке рейтинга девятое место. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. «Екатеринбург занял девятое место в топе по самым богатым женихам в России. В среднем в 2022 году жители столицы Урала потратили 8,7 тысячи рублей на обручальное кольцо, что на 26% больше, чем полгода назад. При этом средний чек на помолвочные кольца составил 21,4 тысячи рублей. Чаще всего горожане выбирают кольца из родированного (57%) и позолоченного (40%) серебра. Большинство женихов (91%) покупают кольца с фианитом. С драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом) предпочитают кольца для помолвки 67% екатеринбургских женихов», — сказано в сообщении. Самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец стали июль и август. Также топ самых щедрых женихов 2022 года пополнили мужчины из Челябинска, Тюмени и Перми. Примечательно, что Москва оказалась на третьем месте в списке, уступив Санкт-Петербургу и Саратову. Ранее URA.RU сообщало, что востребованность свадебных услуг в Екатеринбурге выросла в среднем на 29%. Жители региона активнее ищут на «Авито Услуги» для организации торжества ведущих и фотографов.