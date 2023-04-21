Причиной задымления в здании Дома Печати на Ленина, 49 в Екатеринбурге стал пожар в подвале. Из-за этого из здания эвакуировали 2000 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 18:23. Прибывшие на место огнеборцы установили, что из подвала здания идет густой дым. В ходе разведки огнеборцы обнаружили очаг возгорания — на площади пять квадратных метров горел стеллаж с макулатурой в подвале», — говорится в сообщении спасателей.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 2000 человек. Из них никто не пострадал. В тушении огня участвуют 41 человек и 13 единиц спецтехники.
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