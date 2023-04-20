Ростехнадзор ХМАО устроил серию проверок в нефтесервисных компаниях

В нефтесервисах ХМАО провели проверку знаний по электроэнергетике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ростехнадзор ХМАО проверил знания по электроэнергетике у сотрудников компаний «Самотлорнефтепромхим» и ПКФ «ГИС «Нефтесервис» — нефтесервисных предприятий, работающих на территории ХМАО. В Едином реестре проверок указано, что энергетики предприятий не сдали экзамен на профпригодность, получив неудовлетворительную оценку от ревизоров.

«По итогам проверки знаний в области электроэнергетики заместитель главного энергетика компании АО «Самотлорнефтепромхим» и ведущий энергетик ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис» получили неудовлетворительную оценку. Результат подтверждается протоколом проверки знаний», — сообщается в документах.

По правилам охраны труда, проверку знаний должен пройти весь персонал, работающий с электрооборудованием, и руководители, контролирующие эту работу. Из-за низкого результата сотрудников ростехнадзор вынес предостережение предприятиям.

Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать результаты проведенных проверок в «Самотлорнефтепромхим» и ПКФ ГИС «Нефтесервис». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из-за нарушения правил охраны труда в нефтесервисной компании ХМАО погиб бурильщик. Несчастный случай произошел на Приобском месторождении.