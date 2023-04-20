20 апреля 2023

Ростехнадзор ХМАО устроил серию проверок в нефтесервисных компаниях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, газ, сургутнефтегаз, нефтяники, нефть, добыча нефти, снг, нефтяная вышка, буровая учебная
В нефтесервисах ХМАО провели проверку знаний по электроэнергетике Фото:

Ростехнадзор ХМАО проверил знания по электроэнергетике у сотрудников компаний «Самотлорнефтепромхим» и ПКФ «ГИС «Нефтесервис» — нефтесервисных предприятий, работающих на территории ХМАО. В Едином реестре проверок указано, что энергетики предприятий не сдали экзамен на профпригодность, получив неудовлетворительную оценку от ревизоров.

«По итогам проверки знаний в области электроэнергетики заместитель главного энергетика компании АО «Самотлорнефтепромхим» и ведущий энергетик ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис» получили неудовлетворительную оценку. Результат подтверждается протоколом проверки знаний», — сообщается в документах.

По правилам охраны труда, проверку знаний должен пройти весь персонал, работающий с электрооборудованием, и руководители, контролирующие эту работу. Из-за низкого результата сотрудников ростехнадзор вынес предостережение предприятиям.

Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать результаты проведенных проверок в «Самотлорнефтепромхим» и ПКФ ГИС «Нефтесервис». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из-за нарушения правил охраны труда в нефтесервисной компании ХМАО погиб бурильщик. Несчастный случай произошел на Приобском месторождении.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ростехнадзор ХМАО проверил знания по электроэнергетике у сотрудников компаний «Самотлорнефтепромхим» и ПКФ «ГИС «Нефтесервис» — нефтесервисных предприятий, работающих на территории ХМАО. В Едином реестре проверок указано, что энергетики предприятий не сдали экзамен на профпригодность, получив неудовлетворительную оценку от ревизоров. «По итогам проверки знаний в области электроэнергетики заместитель главного энергетика компании АО «Самотлорнефтепромхим» и ведущий энергетик ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис» получили неудовлетворительную оценку. Результат подтверждается протоколом проверки знаний», — сообщается в документах. По правилам охраны труда, проверку знаний должен пройти весь персонал, работающий с электрооборудованием, и руководители, контролирующие эту работу. Из-за низкого результата сотрудников ростехнадзор вынес предостережение предприятиям. Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать результаты проведенных проверок в «Самотлорнефтепромхим» и ПКФ ГИС «Нефтесервис». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что из-за нарушения правил охраны труда в нефтесервисной компании ХМАО погиб бурильщик. Несчастный случай произошел на Приобском месторождении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...