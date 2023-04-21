К операции против друга миллиардера власти Екатеринбурга подключили УГМК

Валерий Черкашин буквально мечтает стать депутатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга на выборах в гордуму ведет против несговорчивого общественника Валерия Черкашина топ-менеджера УГМК. Директор ООО «Специализированный застройщик „УГМК-Макаровский“» Дмитрий Старожилов выдвинулся на праймериз «Единой России» в новом Верх-Исетском округе №3, где Черкашин пиарится с начала года. Информация о регистрации Старожилова появилась на сайте ЕР.

Из опубликованной биографии следует, что Старожилов родом из Кемеровской области. Оттуда же — гендиректор «УГМК-Застройщик» — флагманского строительного подразделения холдинга — Евгений Мордовин.

В марте URA.RU сообщало, что вице-мэр по политике Сергей Плахотин (считается близким к УГМК) вел с Черкашиным переговоры о его выходе из округа. Но Черкашин отказался. Он считается представителем интересов Виталия Кочеткова («Мотив»), владеющим большой фракцией в гордуме: они, говорят, дружат с юности.

На тот момент, когда чиновники вели с Черкашиным переговоры, уполномоченным на составление списка кандидатов-одномандатников был мэр Алексей Орлов. Из-за того, что он не учел интересы Кочеткова, губернатор Евгений Куйвашев в начале апреля передал эти полномочия вице-губернатору Олегу Чемезову и своему доверенному политтехнологу Ринату Хазееву. Убеждая Куйвашева сделать это, Хазеев как раз отмечал, что Орлов якобы хочет сформировать новую гордуму из людей экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына и опального экс-вице-мэра, экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Известно, что после изменения конфигурации Козицын и его коллеги-миллиардеры отказались отзывать своих кандидатов. По причине того, что уже обо всем договорились с Орловым, когда у него еще были такие полномочия.