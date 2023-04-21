Генерал Пентагона Милли: США помогли ВСУ подготовить 9 бригад для наступления

21 апреля 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

США помогли оснастить девять бригад ВСУ для наступления, заявил Марк Милли Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) подготовить девять наступательных бригад. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал ВС США Марк Милли. «Я скажу, что наши испытания и наши обязательства перед Украиной заключались в том, чтобы обеспечить подготовку и оснащение до девяти бригад бронетанковой пехоты для проведения наступательных или оборонительных операций», — заявил Марк Милли в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Пентагона. По его словам, эти бригады состоят из обученных людей, оснащенных современным оборудованием. Ранее Reuters сообщало, что ВСУ подготовили восемь штурмовых бригад для наступления, одна из которых насчитывает 40 тысяч боевиков. МВД Украины заявляло, что «ударный кулак» против России создан. Ветеран разведки Рустем Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВСУ.

США помогли Вооруженным силам Украины (ВСУ) подготовить девять наступательных бригад. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал ВС США Марк Милли. «Я скажу, что наши испытания и наши обязательства перед Украиной заключались в том, чтобы обеспечить подготовку и оснащение до девяти бригад бронетанковой пехоты для проведения наступательных или оборонительных операций», — заявил Марк Милли в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Пентагона. По его словам, эти бригады состоят из обученных людей, оснащенных современным оборудованием. Ранее Reuters сообщало, что ВСУ подготовили восемь штурмовых бригад для наступления, одна из которых насчитывает 40 тысяч боевиков. МВД Украины заявляло, что «ударный кулак» против России создан. Ветеран разведки Рустем Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВСУ.