Reuters: ВСУ подготовили бригаду из 40 тысяч бойцов для наступления

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
Штурмовые бригады ВСУ для наступления усилены западным вооружением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» общей численностью 40 тысяч бойцов готова к проведению наступательной операции в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, 40 тысяч боевиков из штурмовой бригады ВСУ «Стальной рубеж» готовы к проведению наступательной операции в ближайшие дни или месяцы. «Я максимально хочу приблизить конец конфликта, потому надеюсь, что штурмовая бригада тому поспособствует», — сказал агентству один из бойцов Алекс на секретной украинской тренировочной базе.

Он подчеркнул, что «высокомотивированных» бойцов удалось набрать с помощью широкой рекламной компании. В материале отмечается, что в текущее время у Киева могут возникать некоторые проблемы с рекрутингом бойцов.

Агентство уточняет, что новые штурмовые бригады будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными западным вооружением и тысячами солдат, прошедших подготовку в странах НАТО. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в число новобранцев входят женщины, люди без военного опыта и бывшие сотрудники силовых органов.

В конце зимы западные СМИ начали распространять информацию о том, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление. Полковник запаса ВС РФ Геннадий Алехин заявлял, что украинскому наступлению в данный момент мешают бои за Бахмут, так как требуют большое количество ресурсов. Reuters отмечало, что контрнаступлению дадут старт в США. В МВД Украины заявляли, что ВСУ уже собрали «ударный кулак» против России.

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Одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» общей численностью 40 тысяч бойцов готова к проведению наступательной операции в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, 40 тысяч боевиков из штурмовой бригады ВСУ «Стальной рубеж» готовы к проведению наступательной операции в ближайшие дни или месяцы. «Я максимально хочу приблизить конец конфликта, потому надеюсь, что штурмовая бригада тому поспособствует», — сказал агентству один из бойцов Алекс на секретной украинской тренировочной базе. Он подчеркнул, что «высокомотивированных» бойцов удалось набрать с помощью широкой рекламной компании. В материале отмечается, что в текущее время у Киева могут возникать некоторые проблемы с рекрутингом бойцов. Агентство уточняет, что новые штурмовые бригады будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными западным вооружением и тысячами солдат, прошедших подготовку в странах НАТО. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в число новобранцев входят женщины, люди без военного опыта и бывшие сотрудники силовых органов. В конце зимы западные СМИ начали распространять информацию о том, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление. Полковник запаса ВС РФ Геннадий Алехин заявлял, что украинскому наступлению в данный момент мешают бои за Бахмут, так как требуют большое количество ресурсов. Reuters отмечало, что контрнаступлению дадут старт в США. В МВД Украины заявляли, что ВСУ уже собрали «ударный кулак» против России.
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