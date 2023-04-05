Reuters: ВСУ подготовили бригаду из 40 тысяч бойцов для наступления

05 апреля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Штурмовые бригады ВСУ для наступления усилены западным вооружением Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» общей численностью 40 тысяч бойцов готова к проведению наступательной операции в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, 40 тысяч боевиков из штурмовой бригады ВСУ «Стальной рубеж» готовы к проведению наступательной операции в ближайшие дни или месяцы. «Я максимально хочу приблизить конец конфликта, потому надеюсь, что штурмовая бригада тому поспособствует», — сказал агентству один из бойцов Алекс на секретной украинской тренировочной базе. Он подчеркнул, что «высокомотивированных» бойцов удалось набрать с помощью широкой рекламной компании. В материале отмечается, что в текущее время у Киева могут возникать некоторые проблемы с рекрутингом бойцов. Агентство уточняет, что новые штурмовые бригады будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными западным вооружением и тысячами солдат, прошедших подготовку в странах НАТО. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в число новобранцев входят женщины, люди без военного опыта и бывшие сотрудники силовых органов. В конце зимы западные СМИ начали распространять информацию о том, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление. Полковник запаса ВС РФ Геннадий Алехин заявлял, что украинскому наступлению в данный момент мешают бои за Бахмут, так как требуют большое количество ресурсов. Reuters отмечало, что контрнаступлению дадут старт в США. В МВД Украины заявляли, что ВСУ уже собрали «ударный кулак» против России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» общей численностью 40 тысяч бойцов готова к проведению наступательной операции в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным агентства, 40 тысяч боевиков из штурмовой бригады ВСУ «Стальной рубеж» готовы к проведению наступательной операции в ближайшие дни или месяцы. «Я максимально хочу приблизить конец конфликта, потому надеюсь, что штурмовая бригада тому поспособствует», — сказал агентству один из бойцов Алекс на секретной украинской тренировочной базе. Он подчеркнул, что «высокомотивированных» бойцов удалось набрать с помощью широкой рекламной компании. В материале отмечается, что в текущее время у Киева могут возникать некоторые проблемы с рекрутингом бойцов. Агентство уточняет, что новые штурмовые бригады будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными западным вооружением и тысячами солдат, прошедших подготовку в странах НАТО. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в число новобранцев входят женщины, люди без военного опыта и бывшие сотрудники силовых органов. В конце зимы западные СМИ начали распространять информацию о том, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление. Полковник запаса ВС РФ Геннадий Алехин заявлял, что украинскому наступлению в данный момент мешают бои за Бахмут, так как требуют большое количество ресурсов. Reuters отмечало, что контрнаступлению дадут старт в США. В МВД Украины заявляли, что ВСУ уже собрали «ударный кулак» против России.