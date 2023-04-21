В курганских лагерях научат детей собирать автомат и оказывать первую помощь

В детских лагерях проведут мастер-класс «Имени Калашникова» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лагерях Курганской области будут учить детей собирать и разбирать автомат Калашникова и оказывать первую доврачебную помощь. Эти мероприятия включены в рекомендованный план приказом департамента образования и науки Курганской области.

«Утвердить рекомендованный план проведения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в организациях отдыха и оздоровления детей Курганской области в соответствии с приложением. Рекомендовать руководителям частных организаций отдыха детей использовать план, обеспечить качественное исполнение мероприятий и их информационное сопровождение», — говорится в приказе департамента.

В обязательную часть плана включены практикумы по первой доврачебной помощи, поднятие флага и исполнение гимна РФ, ежедневные занятия по физкультуре, презентация российского движения детей и молодежи (РДДМ). В вариативной части — проведение мастер-класса «Имени Калашникова» по неполной разборке и сборке автомата, дня казачества (с приглашением представителей казачества, мастер-классом по рубке, посещением казачьей деревни), военно-тактической игры «Зарница», практикума по ориентированию в лесу, курса начальной военной подготовки (для среднего и старшего возраста), марафона ГТО (готов к труду и обороне). Также рекомендуется ознакомить детей с презентацией «Курганская броня» о работе Курганского машиностроительного завода.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на дороговизну путевок в летний лагерь. Вдова с двумя детьми заявила, что не может позволить путевку за 15 000 рублей на две недели пребывания в детском лагере. Департамент образования и науки ответил, что купить путевку можно и по льготной цене, которая составит 25% от стоимости путевки.