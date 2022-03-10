Mars приостановил импорт батончиков в Россию

11 марта 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и прекращении экспорта продукции в страну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. «Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», — говорится в сообщении. Компании Mars принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. Ранее Mars заявлял о приостановке рекламы и деятельности в социальных сетях на территории России и Белоруссии. Решение о приостановке работы на территории РФ также приняли компании Coca-Cola и Heineken. Также из РФ уходит PepsiCo. Временно закрываются все кофейни Starbucks в России. Аналогичное решение приняли рестораны сети McDonald’s. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger и Zara. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.