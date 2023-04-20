20 апреля 2023

Пермячка Юлия Гарифуллина не смогла пробиться в следующий этап шоу «Голос»

© Служба новостей «URA.RU»
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"Смысловые Галлюцинации", Екатеринбург, медиа-лаборатория S.G.T.R.K, микрофон
Пермячка покинула музыкальное шоу Фото:

Жительнице Перми Юлии Гарифуллиной не удалось попасть в следующий этап шоу «Голос» на «Первом канале». Эфир транслировали 21 апреля. В «битве дуэтов» пермячка выступала вместе с Эльмирой Диваевой из Стерлитамака.

Вокалистки исполнили песню «Не могу не влюбляться» из репертуара Элвиса Пресли. По итогу прослушивания Полина Гагарина отметила, что это — образцово-показательное выступление. «Поставленный номер должен и будет пересматриваться огромное количество раз, как пособие для артистов и кураторов», — сказала она. Наставник девушек Владимир Пресняков в конечном итоге выбрал Диваеву, а Гарифуллиной пришлось покинуть проект.

О том, что пермячка пробилась в следующий раунд музыкального проекта на «Первом канале», поразив жюри своим вокалом, стало известно в середине апреля. Тогда Гарифуллина успешно преодолела этап слепых прослушиваний.

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Жительнице Перми Юлии Гарифуллиной не удалось попасть в следующий этап шоу «Голос» на «Первом канале». Эфир транслировали 21 апреля. В «битве дуэтов» пермячка выступала вместе с Эльмирой Диваевой из Стерлитамака. Вокалистки исполнили песню «Не могу не влюбляться» из репертуара Элвиса Пресли. По итогу прослушивания Полина Гагарина отметила, что это — образцово-показательное выступление. «Поставленный номер должен и будет пересматриваться огромное количество раз, как пособие для артистов и кураторов», — сказала она. Наставник девушек Владимир Пресняков в конечном итоге выбрал Диваеву, а Гарифуллиной пришлось покинуть проект. О том, что пермячка пробилась в следующий раунд музыкального проекта на «Первом канале», поразив жюри своим вокалом, стало известно в середине апреля. Тогда Гарифуллина успешно преодолела этап слепых прослушиваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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