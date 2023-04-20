Пермячка Юлия Гарифуллина не смогла пробиться в следующий этап шоу «Голос»

21 апреля 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Пермячка покинула музыкальное шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительнице Перми Юлии Гарифуллиной не удалось попасть в следующий этап шоу «Голос» на «Первом канале». Эфир транслировали 21 апреля. В «битве дуэтов» пермячка выступала вместе с Эльмирой Диваевой из Стерлитамака. Вокалистки исполнили песню «Не могу не влюбляться» из репертуара Элвиса Пресли. По итогу прослушивания Полина Гагарина отметила, что это — образцово-показательное выступление. «Поставленный номер должен и будет пересматриваться огромное количество раз, как пособие для артистов и кураторов», — сказала она. Наставник девушек Владимир Пресняков в конечном итоге выбрал Диваеву, а Гарифуллиной пришлось покинуть проект. О том, что пермячка пробилась в следующий раунд музыкального проекта на «Первом канале», поразив жюри своим вокалом, стало известно в середине апреля. Тогда Гарифуллина успешно преодолела этап слепых прослушиваний.

Жительнице Перми Юлии Гарифуллиной не удалось попасть в следующий этап шоу «Голос» на «Первом канале». Эфир транслировали 21 апреля. В «битве дуэтов» пермячка выступала вместе с Эльмирой Диваевой из Стерлитамака. Вокалистки исполнили песню «Не могу не влюбляться» из репертуара Элвиса Пресли. По итогу прослушивания Полина Гагарина отметила, что это — образцово-показательное выступление. «Поставленный номер должен и будет пересматриваться огромное количество раз, как пособие для артистов и кураторов», — сказала она. Наставник девушек Владимир Пресняков в конечном итоге выбрал Диваеву, а Гарифуллиной пришлось покинуть проект. О том, что пермячка пробилась в следующий раунд музыкального проекта на «Первом канале», поразив жюри своим вокалом, стало известно в середине апреля. Тогда Гарифуллина успешно преодолела этап слепых прослушиваний.