Семья из Кизильского района Челябинской области отправила на спецоперацию УАЗ для вывоза раненых. Об этом написал в соцсети глава района Александр Селезнев.
«Подготовлен еще один автомобиль в зону СВО. Предназначен он для вывоза раненых бойцов. УАЗик предоставлен семьей Сорокиных из Сыртинки — Андреем Владимировичем и Светланой Владимировной», — написал глава района на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Селезнев сообщил, что специалистами администрации машине сделан полный технический уход. УАЗик также покрасили в маскировочный цвет.
В начале апреля глава района сообщил о другом автомобиле, отправленном жителями на СВО. Тогда жители района тоже отправили на фронт УАЗ, на покупку которого собрали деньги.
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