УАЗ отправили из Кизильского района для помощи военным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семья из Кизильского района Челябинской области отправила на спецоперацию УАЗ для вывоза раненых. Об этом написал в соцсети глава района Александр Селезнев.

«Подготовлен еще один автомобиль в зону СВО. Предназначен он для вывоза раненых бойцов. УАЗик предоставлен семьей Сорокиных из Сыртинки — Андреем Владимировичем и Светланой Владимировной», — написал глава района на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Селезнев сообщил, что специалистами администрации машине сделан полный технический уход. УАЗик также покрасили в маскировочный цвет.

Перед отправкой автомобилю провели техобслуживание и покрасили для маскировки Страница Александр Селезнева в соцсети ВКонтакте

В начале апреля глава района сообщил о другом автомобиле, отправленном жителями на СВО. Тогда жители района тоже отправили на фронт УАЗ, на покупку которого собрали деньги.