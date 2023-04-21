Челябинская семья отправила на спецоперацию УАЗ для вывоза раненых бойцов. Фото

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УАЗ отправили из Кизильского района для помощи военным Фото:
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Семья из Кизильского района Челябинской области отправила на спецоперацию УАЗ для вывоза раненых. Об этом написал в соцсети глава района Александр Селезнев.

«Подготовлен еще один автомобиль в зону СВО. Предназначен он для вывоза раненых бойцов. УАЗик предоставлен семьей Сорокиных из Сыртинки — Андреем Владимировичем и Светланой Владимировной», — написал глава района на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Селезнев сообщил, что специалистами администрации машине сделан полный технический уход. УАЗик также покрасили в маскировочный цвет.

Перед отправкой автомобилю провели техобслуживание и покрасили для маскировки
Перед отправкой автомобилю провели техобслуживание и покрасили для маскировки

В начале апреля глава района сообщил о другом автомобиле, отправленном жителями на СВО. Тогда жители района тоже отправили на фронт УАЗ, на покупку которого собрали деньги.

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Семья из Кизильского района Челябинской области отправила на спецоперацию УАЗ для вывоза раненых. Об этом написал в соцсети глава района Александр Селезнев. «Подготовлен еще один автомобиль в зону СВО. Предназначен он для вывоза раненых бойцов. УАЗик предоставлен семьей Сорокиных из Сыртинки — Андреем Владимировичем и Светланой Владимировной», — написал глава района на своей странице в соцсети ВКонтакте. Селезнев сообщил, что специалистами администрации машине сделан полный технический уход. УАЗик также покрасили в маскировочный цвет. В начале апреля глава района сообщил о другом автомобиле, отправленном жителями на СВО. Тогда жители района тоже отправили на фронт УАЗ, на покупку которого собрали деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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