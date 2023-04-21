ФБР ищет иностранцев среди друзей арестованного Тейшейра за слив документов

22 апреля 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

У одного из участников группы, в которой Тейшейра публиковал засекреченные документы, конфисковали электронное устройство Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, были ли иностранцы среди друзей и знакомых американца Джека Тейшейры, который, по данным властей, организовал утечку секретных документов Пентагона, в том числе касающихся России и Украины. Об этом сообщили Шейн Харрис, Сэмюэл Оксфорд и Девин Баретт. «ФБР опрашивает членов частного сервера Discord, где, как утверждается, 21-летний национальный гвардеец поделился секретными документами с другими пользователями», — пишут журналисты газеты The Washington Post . «Вопросы включали в себя то, как члены сервера впервые узнали Тейшейру, в какие видеоигры они играли вместе и был ли кто-либо из участников иностранными гражданами», — отмечается в статье. Члены частной группы Discord ранее сообщили The Washington Post, что среди пользователей его сервера были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из Европы, Азии и Южной Америки. Издание не нашло подтверждений этой информации. Пока нет ясности, определило ли ФБР, что среди пользователей сервера были иностранцы. По крайней мере, в одном случае ФБР конфисковало электронные устройства бывшего члена сервера, отмечается в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека. Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, были ли иностранцы среди друзей и знакомых американца Джека Тейшейры, который, по данным властей, организовал утечку секретных документов Пентагона, в том числе касающихся России и Украины. Об этом сообщили Шейн Харрис, Сэмюэл Оксфорд и Девин Баретт. «ФБР опрашивает членов частного сервера Discord, где, как утверждается, 21-летний национальный гвардеец поделился секретными документами с другими пользователями», — пишут журналисты газеты The Washington Post. «Вопросы включали в себя то, как члены сервера впервые узнали Тейшейру, в какие видеоигры они играли вместе и был ли кто-либо из участников иностранными гражданами», — отмечается в статье. Члены частной группы Discord ранее сообщили The Washington Post, что среди пользователей его сервера были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из Европы, Азии и Южной Америки. Издание не нашло подтверждений этой информации. Пока нет ясности, определило ли ФБР, что среди пользователей сервера были иностранцы. По крайней мере, в одном случае ФБР конфисковало электронные устройства бывшего члена сервера, отмечается в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека. Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого.