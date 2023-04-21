ФБР ищет иностранцев среди друзей арестованного Тейшейра за слив документов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, были ли иностранцы среди друзей и знакомых американца Джека Тейшейры, который, по данным властей, организовал утечку секретных документов Пентагона, в том числе касающихся России и Украины. Об этом сообщили Шейн Харрис, Сэмюэл Оксфорд и Девин Баретт.
«ФБР опрашивает членов частного сервера Discord, где, как утверждается, 21-летний национальный гвардеец поделился секретными документами с другими пользователями», — пишут журналисты газеты The Washington Post. «Вопросы включали в себя то, как члены сервера впервые узнали Тейшейру, в какие видеоигры они играли вместе и был ли кто-либо из участников иностранными гражданами», — отмечается в статье.
Члены частной группы Discord ранее сообщили The Washington Post, что среди пользователей его сервера были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из Европы, Азии и Южной Америки. Издание не нашло подтверждений этой информации. Пока нет ясности, определило ли ФБР, что среди пользователей сервера были иностранцы. По крайней мере, в одном случае ФБР конфисковало электронные устройства бывшего члена сервера, отмечается в материале.
Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека. Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого.
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, были ли иностранцы среди друзей и знакомых американца Джека Тейшейры, который, по данным властей, организовал утечку секретных документов Пентагона, в том числе касающихся России и Украины. Об этом сообщили Шейн Харрис, Сэмюэл Оксфорд и Девин Баретт. «ФБР опрашивает членов частного сервера Discord, где, как утверждается, 21-летний национальный гвардеец поделился секретными документами с другими пользователями», — пишут журналисты газеты The Washington Post. «Вопросы включали в себя то, как члены сервера впервые узнали Тейшейру, в какие видеоигры они играли вместе и был ли кто-либо из участников иностранными гражданами», — отмечается в статье. Члены частной группы Discord ранее сообщили The Washington Post, что среди пользователей его сервера были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из Европы, Азии и Южной Америки. Издание не нашло подтверждений этой информации. Пока нет ясности, определило ли ФБР, что среди пользователей сервера были иностранцы. По крайней мере, в одном случае ФБР конфисковало электронные устройства бывшего члена сервера, отмечается в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека. Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого.