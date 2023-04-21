21 апреля 2023

ФБР ищет иностранцев среди друзей арестованного Тейшейра за слив документов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
У одного из участников группы, в которой Тейшейра публиковал засекреченные документы, конфисковали электронное устройство Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, были ли иностранцы среди друзей и знакомых американца Джека Тейшейры, который, по данным властей, организовал утечку секретных документов Пентагона, в том числе касающихся России и Украины. Об этом сообщили Шейн Харрис, Сэмюэл Оксфорд и Девин Баретт.

«ФБР опрашивает членов частного сервера Discord, где, как утверждается, 21-летний национальный гвардеец поделился секретными документами с другими пользователями», — пишут журналисты газеты The Washington Post. «Вопросы включали в себя то, как члены сервера впервые узнали Тейшейру, в какие видеоигры они играли вместе и был ли кто-либо из участников иностранными гражданами», — отмечается в статье.

Члены частной группы Discord ранее сообщили The Washington Post, что среди пользователей его сервера были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из Европы, Азии и Южной Америки. Издание не нашло подтверждений этой информации. Пока нет ясности, определило ли ФБР, что среди пользователей сервера были иностранцы. По крайней мере, в одном случае ФБР конфисковало электронные устройства бывшего члена сервера, отмечается в материале.

Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека. Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США выясняют, были ли иностранцы среди друзей и знакомых американца Джека Тейшейры, который, по данным властей, организовал утечку секретных документов Пентагона, в том числе касающихся России и Украины. Об этом сообщили Шейн Харрис, Сэмюэл Оксфорд и Девин Баретт. «ФБР опрашивает членов частного сервера Discord, где, как утверждается, 21-летний национальный гвардеец поделился секретными документами с другими пользователями», — пишут журналисты газеты The Washington Post. «Вопросы включали в себя то, как члены сервера впервые узнали Тейшейру, в какие видеоигры они играли вместе и был ли кто-либо из участников иностранными гражданами», — отмечается в статье. Члены частной группы Discord ранее сообщили The Washington Post, что среди пользователей его сервера были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из Европы, Азии и Южной Америки. Издание не нашло подтверждений этой информации. Пока нет ясности, определило ли ФБР, что среди пользователей сервера были иностранцы. По крайней мере, в одном случае ФБР конфисковало электронные устройства бывшего члена сервера, отмечается в материале. Ранее, 13 апреля, в сеть были выложены секретные данные Пентагона, в которых была информацию, в том числе, про спецоперацию. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека. Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...