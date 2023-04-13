Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

14 апреля 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter были удивлены возрастом Джека Тейшейра Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона — 21-летнего летчика американских Военно-воздушных сил (ВВС) из штата Массачусетс Джека Тейшейра. Свои комментарии они оставили под постом публикации The New York Times, в котором сообщается о задержании Тейшейра. «О, мальчик 21 года арестован за измену…», — удивился пользователь Хизер. «Почему 21-летний человек должен иметь такой большой доступ ко всем этим документам?» — вопросил другой комментатор. «Как 21-летний мужчина имеет доступ к таким документам? Вы служите в армии несколько лет и у вас просто есть доступ к совершенно секретным файлам?» — добавил SoC. «Как такие маленькие дети получили доступ к такой информации?» — сыронизировал Миран Волкхард. «21-летний молодой человек имел доступ к конфиденциальным документам и слил их, только представьте, на что способны Россия и Китай!» — подчеркнули в комментариях. Другая часть пользователей похвалила задержанного. «Нам нужно больше таких парней, как он. Отпустите его», — взмолился читатель газеты. «Он герой, сливающий самые темные тайны империи зла», — восхитился задержанным пользователь Twitter с никнеймом Чиз. «Американский герой сливает правду о незаконной войне [президента США Джо] Байдена», — отметил пользователь Inhumansoflate. «Работа на Трампа», — констатировал Адам Бойд. «Жизнь Джека теперь станет менее веселой», — поделился прогнозом Брюс Уилкинсон. Ранее в сеть утекли секретные материалы, в которых описываются состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слитые в интернет документы «фотошопом». Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди отметил, что утечки секретных документов Пентагона являются результатом действий лица, находящегося в руководстве США и не согласного с политикой президента страны Джо Байдена. Американский информационный канал Fox News написал, что источником утечки секретных документов может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого лице 21-летнего военного разведпоразделения Военно-воздушных сил нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователей Twitter удивил возраст подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона — 21-летнего летчика американских Военно-воздушных сил (ВВС) из штата Массачусетс Джека Тейшейра. Свои комментарии они оставили под постом публикации The New York Times, в котором сообщается о задержании Тейшейра. «О, мальчик 21 года арестован за измену…», — удивился пользователь Хизер. «Почему 21-летний человек должен иметь такой большой доступ ко всем этим документам?» — вопросил другой комментатор. «Как 21-летний мужчина имеет доступ к таким документам? Вы служите в армии несколько лет и у вас просто есть доступ к совершенно секретным файлам?» — добавил SoC. «Как такие маленькие дети получили доступ к такой информации?» — сыронизировал Миран Волкхард. «21-летний молодой человек имел доступ к конфиденциальным документам и слил их, только представьте, на что способны Россия и Китай!» — подчеркнули в комментариях. Другая часть пользователей похвалила задержанного. «Нам нужно больше таких парней, как он. Отпустите его», — взмолился читатель газеты. «Он герой, сливающий самые темные тайны империи зла», — восхитился задержанным пользователь Twitter с никнеймом Чиз. «Американский герой сливает правду о незаконной войне [президента США Джо] Байдена», — отметил пользователь Inhumansoflate. «Работа на Трампа», — констатировал Адам Бойд. «Жизнь Джека теперь станет менее веселой», — поделился прогнозом Брюс Уилкинсон. Ранее в сеть утекли секретные материалы, в которых описываются состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слитые в интернет документы «фотошопом». Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди отметил, что утечки секретных документов Пентагона являются результатом действий лица, находящегося в руководстве США и не согласного с политикой президента страны Джо Байдена. Американский информационный канал Fox News написал, что источником утечки секретных документов может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого лице 21-летнего военного разведпоразделения Военно-воздушных сил нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.