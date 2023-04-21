Бегство украинской пехоты от российского танка попало на видео

Российский танк вызвал панику у ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Танк Вооруженных сил России (ВС РФ) ворвался на позиции пехоты ВСУ, обратив ее в бегство. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
«Танк заставил бежать пехоту ВСУ», — сообщает
Ранее командир десантной роты с позывным «Ястреб» рассказал о слаженных действиях штурмовых групп ВС РФ. Столь слаженные действия заставляют боевиков ВСУ сдаваться в плен, либо оставлять свои позиции и отправляться в бегство.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!