21 апреля 2023

Бегство украинской пехоты от российского танка попало на видео

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, армия, военные, техника, донбасс, днр, танк, сбойка
Российский танк вызвал панику у ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танк Вооруженных сил России (ВС РФ) ворвался на позиции пехоты ВСУ, обратив ее в бегство. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

«Танк заставил бежать пехоту ВСУ», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там добавили, что российская военная машина вышла прямо на позиции украинской армии.

Ранее командир десантной роты с позывным «Ястреб» рассказал о слаженных действиях штурмовых групп ВС РФ. Столь слаженные действия заставляют боевиков ВСУ сдаваться в плен, либо оставлять свои позиции и отправляться в бегство.

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Танк Вооруженных сил России (ВС РФ) ворвался на позиции пехоты ВСУ, обратив ее в бегство. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. «Танк заставил бежать пехоту ВСУ», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там добавили, что российская военная машина вышла прямо на позиции украинской армии. Ранее командир десантной роты с позывным «Ястреб» рассказал о слаженных действиях штурмовых групп ВС РФ. Столь слаженные действия заставляют боевиков ВСУ сдаваться в плен, либо оставлять свои позиции и отправляться в бегство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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