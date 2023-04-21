Вильфанд предупредил о резком потеплении в ЯНАО

22 апреля 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО постепенно начнется таяние снега Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО ожидается резкое потепление. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до отметок +4 +6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Ямало-Ненецком автономном округе начинает резко теплеть. Ранее там отметки достигали -35 градусов, к началу следующей недели прогнозируют +4 +6 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он отметил, что из-за теплой погоды в округе начнет таять снег. Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6

В ЯНАО ожидается резкое потепление. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до отметок +4 +6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Ямало-Ненецком автономном округе начинает резко теплеть. Ранее там отметки достигали -35 градусов, к началу следующей недели прогнозируют +4 +6 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он отметил, что из-за теплой погоды в округе начнет таять снег. Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6