21 апреля 2023
20 апреля 2023

Вильфанд предупредил о резком потеплении в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, лужа, грязь, снег растаял
В ЯНАО постепенно начнется таяние снега Фото:

В ЯНАО ожидается резкое потепление. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до отметок +4 +6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«В Ямало-Ненецком автономном округе начинает резко теплеть. Ранее там отметки достигали -35 градусов, к началу следующей недели прогнозируют +4 +6 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он отметил, что из-за теплой погоды в округе начнет таять снег.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО ожидается резкое потепление. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до отметок +4 +6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Ямало-Ненецком автономном округе начинает резко теплеть. Ранее там отметки достигали -35 градусов, к началу следующей недели прогнозируют +4 +6 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он отметил, что из-за теплой погоды в округе начнет таять снег. Ранее сообщалось, что в ЯНАО из-за перепадов температуры синоптики прогнозируют гололед. В ночные часы ожидается похолодание до -13 градусов, днем потепление до +6
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...