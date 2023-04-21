Пермские власти направили грант на оснащение молодежных центров в трех округах

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление регионального правительства от 20 апреля 2023 года, согласно которому распределены деньги федерального гранта на оснащение новым оборудованием молодежных центров в трех округах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Направить на реализацию молодежной политики в бюджет Пермского городского округа 23 млн 742 тыс 440 рублей, в бюджет Соликамского городского округа 67 млн 604 тыс 507 рублей, в бюджет Чусовского городского округа 27 млн 558 тыс 179 рублей. Общая сумма финансирования 118 млн 905 тыс 127 рублей», — указано в документе.
Пермский край выиграл грант от Росмолодежи. Агентство в 2023 году направило финансовые средства в краевой бюджет по госпрограмме «Регион для молодых». Молодежные центры в Перми, Соликамске и Чусовом будут способны охватить своей работой до 70% населения в возрасте от 14 до 35 лет, — говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Ранее URA.RU писало, что власти Пермского края решили побороться за грант от Росмолодежи. Агентство в 2023 году в рамках программы «Регион для молодых» направит субъектам РФ 10 млрд рублей.
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