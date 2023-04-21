Пермские власти направили грант на оснащение молодежных центров в трех округах

22 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Власти Пермского края направили федеральный грант на развитие молодежных центров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление регионального правительства от 20 апреля 2023 года, согласно которому распределены деньги федерального гранта на оснащение новым оборудованием молодежных центров в трех округах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Направить на реализацию молодежной политики в бюджет Пермского городского округа 23 млн 742 тыс 440 рублей, в бюджет Соликамского городского округа 67 млн 604 тыс 507 рублей, в бюджет Чусовского городского округа 27 млн 558 тыс 179 рублей. Общая сумма финансирования 118 млн 905 тыс 127 рублей», — указано в документе. Пермский край выиграл грант от Росмолодежи. Агентство в 2023 году направило финансовые средства в краевой бюджет по госпрограмме «Регион для молодых». Молодежные центры в Перми, Соликамске и Чусовом будут способны охватить своей работой до 70% населения в возрасте от 14 до 35 лет, — говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края. Ранее URA.RU писало, что власти Пермского края решили побороться за грант от Росмолодежи. Агентство в 2023 году в рамках программы «Регион для молодых» направит субъектам РФ 10 млрд рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление регионального правительства от 20 апреля 2023 года, согласно которому распределены деньги федерального гранта на оснащение новым оборудованием молодежных центров в трех округах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Направить на реализацию молодежной политики в бюджет Пермского городского округа 23 млн 742 тыс 440 рублей, в бюджет Соликамского городского округа 67 млн 604 тыс 507 рублей, в бюджет Чусовского городского округа 27 млн 558 тыс 179 рублей. Общая сумма финансирования 118 млн 905 тыс 127 рублей», — указано в документе. Пермский край выиграл грант от Росмолодежи. Агентство в 2023 году направило финансовые средства в краевой бюджет по госпрограмме «Регион для молодых». Молодежные центры в Перми, Соликамске и Чусовом будут способны охватить своей работой до 70% населения в возрасте от 14 до 35 лет, — говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края. Ранее URA.RU писало, что власти Пермского края решили побороться за грант от Росмолодежи. Агентство в 2023 году в рамках программы «Регион для молодых» направит субъектам РФ 10 млрд рублей.