Пермский губернатор Махонин поборется за федеральный грант

Пермский губернатор Махонин поберется за федеральный грант

15 сентября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин хочет получить деньги для пермской молодежи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край намерен побороться за грант от Росмолодежи. Агентство с 2023 года в рамках программы «Регион для молодых» раздаст субъектам РФ 10 млрд рублей, и губернатор Дмитрий Махонин обещает принять в ней участие. «Обязательно примем участие в новой программе комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“. Со следующего года Росмолодежь начнет направлять в регионы гранты на создание инфраструктуры и организацию работы в сфере молодежной политики. Всего будет распределено порядка 10 млрд рублей», — пишет Махонин в Telegram. По его словам, полученные деньги пойдут на создание молодежных центров по всему краю. В Росмолодежи заявки на гранты от регионов принимают до 7 октября.

Пермский край намерен побороться за грант от Росмолодежи. Агентство с 2023 года в рамках программы «Регион для молодых» раздаст субъектам РФ 10 млрд рублей, и губернатор Дмитрий Махонин обещает принять в ней участие. «Обязательно примем участие в новой программе комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“. Со следующего года Росмолодежь начнет направлять в регионы гранты на создание инфраструктуры и организацию работы в сфере молодежной политики. Всего будет распределено порядка 10 млрд рублей», — пишет Махонин в Telegram. По его словам, полученные деньги пойдут на создание молодежных центров по всему краю. В Росмолодежи заявки на гранты от регионов принимают до 7 октября.