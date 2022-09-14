14 сентября 2022

Пермский губернатор Махонин поборется за федеральный грант

Пермский губернатор Махонин поберется за федеральный грант
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин хочет получить деньги для пермской молодежи Фото:

Пермский край намерен побороться за грант от Росмолодежи. Агентство с 2023 года в рамках программы «Регион для молодых» раздаст субъектам РФ 10 млрд рублей, и губернатор Дмитрий Махонин обещает принять в ней участие.

«Обязательно примем участие в новой программе комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“. Со следующего года Росмолодежь начнет направлять в регионы гранты на создание инфраструктуры и организацию работы в сфере молодежной политики. Всего будет распределено порядка 10 млрд рублей», — пишет Махонин в Telegram.

По его словам, полученные деньги пойдут на создание молодежных центров по всему краю. В Росмолодежи заявки на гранты от регионов принимают до 7 октября.

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Пермский край намерен побороться за грант от Росмолодежи. Агентство с 2023 года в рамках программы «Регион для молодых» раздаст субъектам РФ 10 млрд рублей, и губернатор Дмитрий Махонин обещает принять в ней участие. «Обязательно примем участие в новой программе комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“. Со следующего года Росмолодежь начнет направлять в регионы гранты на создание инфраструктуры и организацию работы в сфере молодежной политики. Всего будет распределено порядка 10 млрд рублей», — пишет Махонин в Telegram. По его словам, полученные деньги пойдут на создание молодежных центров по всему краю. В Росмолодежи заявки на гранты от регионов принимают до 7 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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