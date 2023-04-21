В городе ЯНАО пройдет благотворительный марафон в поддержку участников СВО

22 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Собранные средства направят на покупку оборудования и медикаментов для участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Об этом в своем telegram-канале рассказала председатель городской думы Полина Шумова. «Друзья, приглашаем всех на Благотворительный марафон „Сердце цвета хаки“ 1 мая. Наша цель — сбор средств на покупку специального оборудования и медикаментов участникам СВО», — говорится в сообщении. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области жители приняли участие в благотворительном марафоне в поддержку участников СВО. В Каменске-Уральском было собрано более 450 тысяч рублей на закупку тепловизоров, которые отправятся бойцам на фронт.

В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Об этом в своем telegram-канале рассказала председатель городской думы Полина Шумова. «Друзья, приглашаем всех на Благотворительный марафон „Сердце цвета хаки“ 1 мая. Наша цель — сбор средств на покупку специального оборудования и медикаментов участникам СВО», — говорится в сообщении. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области жители приняли участие в благотворительном марафоне в поддержку участников СВО. В Каменске-Уральском было собрано более 450 тысяч рублей на закупку тепловизоров, которые отправятся бойцам на фронт.