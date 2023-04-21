21 апреля 2023
20 апреля 2023

В городе ЯНАО пройдет благотворительный марафон в поддержку участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, прицел ночного видения, батальон молот
Собранные средства направят на покупку оборудования и медикаментов для участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Об этом в своем telegram-канале рассказала председатель городской думы Полина Шумова.

«Друзья, приглашаем всех на Благотворительный марафон „Сердце цвета хаки“ 1 мая. Наша цель — сбор средств на покупку специального оборудования и медикаментов участникам СВО», — говорится в сообщении.

Мероприятие планируется провести на площадке школы №17. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области жители приняли участие в благотворительном марафоне в поддержку участников СВО. В Каменске-Уральском было собрано более 450 тысяч рублей на закупку тепловизоров, которые отправятся бойцам на фронт.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон по сбору средств на покупку медикаментов и оборудования участникам СВО. Об этом в своем telegram-канале рассказала председатель городской думы Полина Шумова. «Друзья, приглашаем всех на Благотворительный марафон „Сердце цвета хаки“ 1 мая. Наша цель — сбор средств на покупку специального оборудования и медикаментов участникам СВО», — говорится в сообщении. Мероприятие планируется провести на площадке школы №17. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области жители приняли участие в благотворительном марафоне в поддержку участников СВО. В Каменске-Уральском было собрано более 450 тысяч рублей на закупку тепловизоров, которые отправятся бойцам на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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