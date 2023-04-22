Челябинский депутат-фронтовик рассказал, как служил с Сергеем Соколом. Фото

Депутат Олег Голиков: Сергей Сокол на спецоперации показал себя как опытный боец
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Олег Голиков служил с Сергеем Соколом в одном подразделении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков рассказал в соцсетях, как служил в зоне спецоперации вместе с Сергеем Соколом, который претендует на пост главы Хакасии. По мнению челябинского парламентария, Сокол показал себя умелым бойцом.

«С Сергеем Соколом мы вместе ушли на СВО, служили в одном подразделении, бок о бок прошли немало фронтовых километров. Он надежный товарищ и умелый боец. Сейчас в его жизни начинается новый этап — партия выдвинет его кандидатуру на пост губернатора Хакасии», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале.

По мнению депутата, Сокол является опытным политиком, который умеет принимать взвешенные решения. Голиков считает, что земляки поддержат его на выборах.

Сергей Сокол одним из первых депутатов Госдумы написал заявление на добровольную мобилизацию. За службу он был награжден орденом Мужества. Сокол претендует на пост главы Хакасии.

Сергей Сокол и Олег Голиков
Сергей Сокол и Олег Голиков

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков рассказал в соцсетях, как служил в зоне спецоперации вместе с Сергеем Соколом, который претендует на пост главы Хакасии. По мнению челябинского парламентария, Сокол показал себя умелым бойцом. «С Сергеем Соколом мы вместе ушли на СВО, служили в одном подразделении, бок о бок прошли немало фронтовых километров. Он надежный товарищ и умелый боец. Сейчас в его жизни начинается новый этап — партия выдвинет его кандидатуру на пост губернатора Хакасии», — написал Олег Голиков в своем telegram-канале. По мнению депутата, Сокол является опытным политиком, который умеет принимать взвешенные решения. Голиков считает, что земляки поддержат его на выборах. Сергей Сокол одним из первых депутатов Госдумы написал заявление на добровольную мобилизацию. За службу он был награжден орденом Мужества. Сокол претендует на пост главы Хакасии.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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