Политолог Потуремский: участие в СВО повысит шансы Сокола на выборах губернатора Хакасии

03 апреля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Сокола орденом Мужества Фото: Фото: Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской области новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба в зоне проведения Россией специальной военной операции на Украине дает значительное преимущество зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергею Соколу на выборах губернатора Хакасии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при выполнении важных государственных задач, был награжден Сергей Сокол. «Сергей Сокол — выпускник „Школы губернаторов“ и оценивался как очень серьезный претендент на государственные посты регионального уровня. У него очень высокая компетенция как управленца, есть опыт работы в исполнительной и законодательной власти, поэтому, вкупе с опытом боевого офицера, я думаю, что это, конечно, очень яркий образ и очень сильная кандидатура на региональных выборах», — подчеркнул Виктор Потуремский. Собеседник агентства напомнил, что о высокой востребованности на государственных постах людей с боевым опытом в зоне СВО говорил и Владимир Путин. «Безусловно, это ресурс в тех условиях, в которых мы находимся. Собственно, про это прямо говорит президент РФ, что люди с боевым опытом и с опытом управления в условиях СВО должны быть востребованы в региональной и государственной политике, на федеральном уровне. Мы это видим. Кремлевские кадровые назначения, которые проходили в течение марта, показывают, что этот опыт более чем востребован. Чукотка (15 марта врио губернатора был назначен бывший первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов — прим. URA.RU), Смоленск (17 марта врио главы области стал Василий Анохин, ранее занимающего пост директора департамента регионального развития правительства РФ), Омск (29 марта врио губернатора назначен Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР) — это люди, которые имеют опыт работы в новых регионах», — добавил Потуремский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба в зоне проведения Россией специальной военной операции на Украине дает значительное преимущество зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергею Соколу на выборах губернатора Хакасии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при выполнении важных государственных задач, был награжден Сергей Сокол. «Сергей Сокол — выпускник „Школы губернаторов“ и оценивался как очень серьезный претендент на государственные посты регионального уровня. У него очень высокая компетенция как управленца, есть опыт работы в исполнительной и законодательной власти, поэтому, вкупе с опытом боевого офицера, я думаю, что это, конечно, очень яркий образ и очень сильная кандидатура на региональных выборах», — подчеркнул Виктор Потуремский. Собеседник агентства напомнил, что о высокой востребованности на государственных постах людей с боевым опытом в зоне СВО говорил и Владимир Путин. «Безусловно, это ресурс в тех условиях, в которых мы находимся. Собственно, про это прямо говорит президент РФ, что люди с боевым опытом и с опытом управления в условиях СВО должны быть востребованы в региональной и государственной политике, на федеральном уровне. Мы это видим. Кремлевские кадровые назначения, которые проходили в течение марта, показывают, что этот опыт более чем востребован. Чукотка (15 марта врио губернатора был назначен бывший первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов — прим. URA.RU), Смоленск (17 марта врио главы области стал Василий Анохин, ранее занимающего пост директора департамента регионального развития правительства РФ), Омск (29 марта врио губернатора назначен Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР) — это люди, которые имеют опыт работы в новых регионах», — добавил Потуремский.