Депутат Госдумы от ЕР Сокол решил остаться в зоне СВО, несмотря на завершение контракта

08 января 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак заявил, что депутат ГД Сокол остался в зоне СВО после окончания контракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Сергей Сокол останется в зоне СВО для выполнения боевых задач, несмотря на завершение контракта. Его решение прокомментировал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Ровно сегодня заканчивается мой первый контракт и я продлеваюсь на второй», — передает официальный telegram-канал партии ЕР слова Сокола. Он также выразил готовность продлить контракт на третий срок. «Сергей Сокол одним из первых наших депутатов ГД написал заявление на добровольную мобилизацию. Военкомат, учебка, тренировки на беспилотниках, передовая… То, что сегодня делает он и другие наши товарищи из БАРС „Каскад“ на фронте, дорогого стоит. Это сотни спасенных жизней наших военнослужащих. И это каждый день шаг вперед к нашей Победе», — прокомментировал Андрей Турчак в telegram-канале . В декабре прошлого года Андрей Турчак сообщил о том, что добровольно мобилизованные депутаты от партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков отправятся в учебную часть для подготовки и боевого слаживания. Секретарь генсовета ЕР также добавил, что помимо депутатов Госдумы службу в подразделениях новых субъектов РФ проходят региональные и муниципальные депутаты «Единой России».

Депутат Госдумы Сергей Сокол останется в зоне СВО для выполнения боевых задач, несмотря на завершение контракта. Его решение прокомментировал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Ровно сегодня заканчивается мой первый контракт и я продлеваюсь на второй», — передает официальный telegram-канал партии ЕР слова Сокола. Он также выразил готовность продлить контракт на третий срок. «Сергей Сокол одним из первых наших депутатов ГД написал заявление на добровольную мобилизацию. Военкомат, учебка, тренировки на беспилотниках, передовая… То, что сегодня делает он и другие наши товарищи из БАРС „Каскад“ на фронте, дорогого стоит. Это сотни спасенных жизней наших военнослужащих. И это каждый день шаг вперед к нашей Победе», — прокомментировал Андрей Турчак в telegram-канале. В декабре прошлого года Андрей Турчак сообщил о том, что добровольно мобилизованные депутаты от партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков отправятся в учебную часть для подготовки и боевого слаживания. Секретарь генсовета ЕР также добавил, что помимо депутатов Госдумы службу в подразделениях новых субъектов РФ проходят региональные и муниципальные депутаты «Единой России».