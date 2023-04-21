Украинские журналисты помечтали о пожаре на складе ВС РФ в Тюмени

В Тюмени 18 апреля горели поля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Украинские журналисты высказали свою версию о пожаре на Велижанском тракте в Тюмени, где в ночное время горели поля. По их мнению, это мог быть взрыв склада боеприпасов Вооруженных сил (ВС) РФ. Такое предположение 18 апреля сделали на телеканале «Апостроф».

«В соцсетях распространяется видео с масштабным пожаром на территории Тюмени. Непонятно, что горит. Возможно это взрыв на каком-нибудь заводе, где находятся боеприпасы ВС РФ, может быть их техника», — заявила в одном из эфиров ведущая украинского телеканала.



Также в трансляции прозвучал комментарий от неназванного мужчины. «Там трава, там камыши», — сказал он. Ведущая после этого высказала свою версию и добавила, что будет надеяться на нее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Велижанском тракте вечером 18 апреля были видны горящие поля возле города. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар удалось локализовать, а угрозы жилым домам и специальнозначимым объектам нет. Тюменские полицейские также нашли подозреваемого в инциденте. Мужчина им объяснил, из-за чего произошло возгорание.