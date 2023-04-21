21 апреля 2023

Украинские журналисты помечтали о пожаре на складе ВС РФ в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Старотобольском тракте. Тюмень , пожар
В Тюмени 18 апреля горели поля Фото:

Украинские журналисты высказали свою версию о пожаре на Велижанском тракте в Тюмени, где в ночное время горели поля. По их мнению, это мог быть взрыв склада боеприпасов Вооруженных сил (ВС) РФ. Такое предположение 18 апреля сделали на телеканале «Апостроф».

«В соцсетях распространяется видео с масштабным пожаром на территории Тюмени. Непонятно, что горит. Возможно это взрыв на каком-нибудь заводе, где находятся боеприпасы ВС РФ, может быть их техника», — заявила в одном из эфиров ведущая украинского телеканала.

Также в трансляции прозвучал комментарий от неназванного мужчины. «Там трава, там камыши», — сказал он. Ведущая после этого высказала свою версию и добавила, что будет надеяться на нее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Велижанском тракте вечером 18 апреля были видны горящие поля возле города. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар удалось локализовать, а угрозы жилым домам и специальнозначимым объектам нет. Тюменские полицейские также нашли подозреваемого в инциденте. Мужчина им объяснил, из-за чего произошло возгорание.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские журналисты высказали свою версию о пожаре на Велижанском тракте в Тюмени, где в ночное время горели поля. По их мнению, это мог быть взрыв склада боеприпасов Вооруженных сил (ВС) РФ. Такое предположение 18 апреля сделали на телеканале «Апостроф». «В соцсетях распространяется видео с масштабным пожаром на территории Тюмени. Непонятно, что горит. Возможно это взрыв на каком-нибудь заводе, где находятся боеприпасы ВС РФ, может быть их техника», — заявила в одном из эфиров ведущая украинского телеканала. Также в трансляции прозвучал комментарий от неназванного мужчины. «Там трава, там камыши», — сказал он. Ведущая после этого высказала свою версию и добавила, что будет надеяться на нее. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на Велижанском тракте вечером 18 апреля были видны горящие поля возле города. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожар удалось локализовать, а угрозы жилым домам и специальнозначимым объектам нет. Тюменские полицейские также нашли подозреваемого в инциденте. Мужчина им объяснил, из-за чего произошло возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...