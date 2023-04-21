Мэр из ЯНАО увеличил сумму гранта для молодежи

22 апреля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Сумма гранта составит два миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов принял решение увеличить сумму гранта для победителей молодежного форума «Территория» до двух миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в telegram-канале. «Наш форум „Территория“ — это про то, что действительно интересует молодежь. Принял решение увеличить сумму гранатового конкурса. Если в прошлом году это был 1 млн 700 тысяч, то в текущем выделили 2 млн рублей», — говорится в сообщении. Мероприятие стартовало 21 апреля. Во время форума будет работать большое количество площадок, с молодыми людьми встретятся эксперты-наставники. Итоги и имена победителей озвучат 23 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр, в котором созданы комфортные условия для креативных студентов. Пространство наполнено различными зонами: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий.

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов принял решение увеличить сумму гранта для победителей молодежного форума «Территория» до двух миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в telegram-канале. «Наш форум „Территория“ — это про то, что действительно интересует молодежь. Принял решение увеличить сумму гранатового конкурса. Если в прошлом году это был 1 млн 700 тысяч, то в текущем выделили 2 млн рублей», — говорится в сообщении. Мероприятие стартовало 21 апреля. Во время форума будет работать большое количество площадок, с молодыми людьми встретятся эксперты-наставники. Итоги и имена победителей озвучат 23 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр, в котором созданы комфортные условия для креативных студентов. Пространство наполнено различными зонами: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий.