21 апреля 2023
20 апреля 2023

Мэр из ЯНАО увеличил сумму гранта для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма гранта составит два миллиона рублей Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов принял решение увеличить сумму гранта для победителей молодежного форума «Территория» до двух миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в telegram-канале.

«Наш форум „Территория“ — это про то, что действительно интересует молодежь. Принял решение увеличить сумму гранатового конкурса. Если в прошлом году это был 1 млн 700 тысяч, то в текущем выделили 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Мероприятие стартовало 21 апреля. Во время форума будет работать большое количество площадок, с молодыми людьми встретятся эксперты-наставники. Итоги и имена победителей озвучат 23 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр, в котором созданы комфортные условия для креативных студентов. Пространство наполнено различными зонами: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий.

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Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов принял решение увеличить сумму гранта для победителей молодежного форума «Территория» до двух миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в telegram-канале. «Наш форум „Территория“ — это про то, что действительно интересует молодежь. Принял решение увеличить сумму гранатового конкурса. Если в прошлом году это был 1 млн 700 тысяч, то в текущем выделили 2 млн рублей», — говорится в сообщении. Мероприятие стартовало 21 апреля. Во время форума будет работать большое количество площадок, с молодыми людьми встретятся эксперты-наставники. Итоги и имена победителей озвучат 23 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр, в котором созданы комфортные условия для креативных студентов. Пространство наполнено различными зонами: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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