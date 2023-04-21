Мэр из ЯНАО увеличил сумму гранта для молодежи

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов принял решение увеличить сумму гранта для победителей молодежного форума «Территория» до двух миллионов рублей. Об этом глава муниципалитета сообщил на своей странице в telegram-канале.
«Наш форум „Территория“ — это про то, что действительно интересует молодежь. Принял решение увеличить сумму гранатового конкурса. Если в прошлом году это был 1 млн 700 тысяч, то в текущем выделили 2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Мероприятие стартовало 21 апреля. Во время форума будет работать большое количество площадок, с молодыми людьми встретятся эксперты-наставники. Итоги и имена победителей озвучат 23 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на базе многопрофильного колледжа открыли молодежный центр, в котором созданы комфортные условия для креативных студентов. Пространство наполнено различными зонами: кофе-поинт, коворкинг, конференц-зал, мини-лекторий.
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