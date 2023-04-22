В ХМАО летит VIP-делегация из Москвы и губернатор Моор

22 апреля 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Моор откроет в Югре форум национального единства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ХМАО летит делегация чиновников из Москвы и губернатор Тюменской области Александр Моор. Как рассказали URA.RU организаторы мероприятия, они выступят экспертами на открытии Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске. «В Югре на Всероссийском форуме национального единства будут присутствовать губернатор Тюменской области Александр Моор, начальник департамента национальной политики управления президента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Вагина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, а также Андрей Худолеев, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики совета при президенте РФ. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой они выступят экспертами на открытии форума», — сообщили организаторы. В рамках мероприятия под председательством Худолеева пройдет выездное заседание координационного совета при федеральном государственном бюджетном учреждении «Дом народов России» на тему «Взаимодействие с новыми субъектами РФ в сфере реализации государственной национальной политики», в котором примут участие представители присоединенных регионов ДНР и ЛНР. Вагина и Бедкин проведут совещание по реализации в субъектах РФ государственной национальной политики. «Подробностей о других мероприятиях, которые планирует посетить губернатор Тюменской области, у нас нет», — добавили организаторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО летит делегация чиновников из Москвы и губернатор Тюменской области Александр Моор. Как рассказали URA.RU организаторы мероприятия, они выступят экспертами на открытии Всероссийского форума национального единства в Ханты-Мансийске. «В Югре на Всероссийском форуме национального единства будут присутствовать губернатор Тюменской области Александр Моор, начальник департамента национальной политики управления президента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Вагина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин, а также Андрей Худолеев, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики совета при президенте РФ. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой они выступят экспертами на открытии форума», — сообщили организаторы. В рамках мероприятия под председательством Худолеева пройдет выездное заседание координационного совета при федеральном государственном бюджетном учреждении «Дом народов России» на тему «Взаимодействие с новыми субъектами РФ в сфере реализации государственной национальной политики», в котором примут участие представители присоединенных регионов ДНР и ЛНР. Вагина и Бедкин проведут совещание по реализации в субъектах РФ государственной национальной политики. «Подробностей о других мероприятиях, которые планирует посетить губернатор Тюменской области, у нас нет», — добавили организаторы.