В Британии раскрыли подробный план наступления Украины

22 апреля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

ВСУ могут выбрать три варианта проведения контрнаступления, пишет Daily Mail Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Британская газета Daily Mail совместно с экс-генералами австралийской и американской армий огласила возможный план крупномасштабного наступления. В распоряжении украинской армии имеется три варианта стратегии будущего контрнаступления. Провести одну крупную атаку на узком участке фронта, либо две одновременные на юге и востоке. Третьим вариантом может быть проведение атак малого масштаба на юге и востоке, которые бы не были скоординированы друг с другом.

Возможным направлением атаки может стать город Мелитополь. Его взятие позволит Украине ликвидировать сухопутный мост в Крым, откроет путь для захвата Мариуполя и позволит установкам HIMARS наносить удары по Крыму. Также вероятна атака на восточную часть Луганской области, которая должна снять давление с Бахмута (Артемовск) и позволить установить ВСУ контроль над промышленными центрами Донбасса.

Начало наступления может произойти после затвердевания земли после весенней слякоти, накоплению должного количества вооружения и окончания обучения солдат ВСУ обращению с западной военной техникой. Также военное командование отдаст приказ о наступлении только после того, как будет уверено в том, что материально-техническое обеспечение войск в ходе активных действий будет проходить на должном уровне.

Украинским войскам в ходе наступления предстоит пройти через несколько линий российской обороны. Первым делом ВСУ предстоит преодолеть линии противотанковых заграждений, траншей, минных полей и заграждений из колючей проволоки. Затем украинские боевики столкнутся солдатами ВС РФ, задача которых заключается в защите первой линии обороны. В случае прорыва двух линий ВСУ придется вступить в бой с мобильными частями, состоящим из элитных войск.

Окончательной целью наступления может стать задача захвата максимального количества территорий на юге и востоке. Говорить о том, что потенциала данного наступления хватит для возврата Крыма не приходится. Для достижения такой амбициозной задачи президента Украины Владимира Зеленского потребуются новые поставки западного вооружения и техники, включая истребители и корабли.

Контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Британская газета Daily Mail совместно с экс-генералами австралийской и американской армий огласила возможный план крупномасштабного наступления.