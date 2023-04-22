В Британии раскрыли подробный план наступления Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, ВСУ, наемники, stock
ВСУ могут выбрать три варианта проведения контрнаступления, пишет Daily Mail Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Британская газета Daily Mail совместно с экс-генералами австралийской и американской армий огласила возможный план крупномасштабного наступления.

  • В распоряжении украинской армии имеется три варианта стратегии будущего контрнаступления. Провести одну крупную атаку на узком участке фронта, либо две одновременные на юге и востоке. Третьим вариантом может быть проведение атак малого масштаба на юге и востоке, которые бы не были скоординированы друг с другом.
  • Возможным направлением атаки может стать город Мелитополь. Его взятие позволит Украине ликвидировать сухопутный мост в Крым, откроет путь для захвата Мариуполя и позволит установкам HIMARS наносить удары по Крыму. Также вероятна атака на восточную часть Луганской области, которая должна снять давление с Бахмута (Артемовск) и позволить установить ВСУ контроль над промышленными центрами Донбасса.
  • Начало наступления может произойти после затвердевания земли после весенней слякоти, накоплению должного количества вооружения и окончания обучения солдат ВСУ обращению с западной военной техникой. Также военное командование отдаст приказ о наступлении только после того, как будет уверено в том, что материально-техническое обеспечение войск в ходе активных действий будет проходить на должном уровне.
  • Украинским войскам в ходе наступления предстоит пройти через несколько линий российской обороны. Первым делом ВСУ предстоит преодолеть линии противотанковых заграждений, траншей, минных полей и заграждений из колючей проволоки. Затем украинские боевики столкнутся солдатами ВС РФ, задача которых заключается в защите первой линии обороны. В случае прорыва двух линий ВСУ придется вступить в бой с мобильными частями, состоящим из элитных войск.
  • Окончательной целью наступления может стать задача захвата максимального количества территорий на юге и востоке. Говорить о том, что потенциала данного наступления хватит для возврата Крыма не приходится. Для достижения такой амбициозной задачи президента Украины Владимира Зеленского потребуются новые поставки западного вооружения и техники, включая истребители и корабли.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контрнаступление ВСУ может начаться в скором времени. Британская газета Daily Mail совместно с экс-генералами австралийской и американской армий огласила возможный план крупномасштабного наступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...