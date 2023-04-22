Захарова уличила Германию во лжи после высылки российских дипломатов

22 апреля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала, что в Берлине скрыли правду о высылке российских дипломатов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала несостыковки в действиях властей Германии, которые пытались отрицать факт высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Берлин заранее предупредили Россию о решении отослать диппредставителей, однако на публике продолжал всех убеждать в ином. «Изначально власти Германии заранее уведомили РФ, что да — действительно вышлют наших дипломатов. Но попросили не говорить об этом никому. Примерно три недели назад в немецких СМИ появились новости об этом. Власти сами же и слили информацию журналистам. При этом официально власти Германии после этого начали все отрицать», — передает слова Захаровой телеканал «Звезда». По ее мнению, в ФРГ таким образом пытались обмануть общественность. «То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает», — подытожила представитель МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Германия начала массово высылать российских дипломатов. В Министерстве иностранных дел РФ осудили это решение заявив, что ФРГ продолжает разрушать отношения между странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала несостыковки в действиях властей Германии, которые пытались отрицать факт высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Берлин заранее предупредили Россию о решении отослать диппредставителей, однако на публике продолжал всех убеждать в ином. «Изначально власти Германии заранее уведомили РФ, что да — действительно вышлют наших дипломатов. Но попросили не говорить об этом никому. Примерно три недели назад в немецких СМИ появились новости об этом. Власти сами же и слили информацию журналистам. При этом официально власти Германии после этого начали все отрицать», — передает слова Захаровой телеканал «Звезда». По ее мнению, в ФРГ таким образом пытались обмануть общественность. «То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает», — подытожила представитель МИД РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Германия начала массово высылать российских дипломатов. В Министерстве иностранных дел РФ осудили это решение заявив, что ФРГ продолжает разрушать отношения между странами.