Захарова уличила Германию во лжи после высылки российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала несостыковки в действиях властей Германии, которые пытались отрицать факт высылки российских дипломатов из страны. По ее словам, Берлин заранее предупредили Россию о решении отослать диппредставителей, однако на публике продолжал всех убеждать в ином.
«Изначально власти Германии заранее уведомили РФ, что да — действительно вышлют наших дипломатов. Но попросили не говорить об этом никому. Примерно три недели назад в немецких СМИ появились новости об этом. Власти сами же и слили информацию журналистам. При этом официально власти Германии после этого начали все отрицать», — передает слова Захаровой телеканал «Звезда».
По ее мнению, в ФРГ таким образом пытались обмануть общественность. «То есть получилась ситуация, когда Берлин сам же предупреждает Москву о грядущей высылке, но на публику говорит, что ее не будет. И в итоге все равно ее совершает», — подытожила представитель МИД РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что Германия начала массово высылать российских дипломатов. В Министерстве иностранных дел РФ осудили это решение заявив, что ФРГ продолжает разрушать отношения между странами.
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