МИД: Германия массово высылает российских дипломатов

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ обещал зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов Фото:

Германия массово высылает из страны российских дипломатов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, российская сторона примет ответные меры.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В феврале Нидерланды заявили, что вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В марте о высылке диппредставителя РФ сообщила Эстония. Россия в ответ заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудника посольства Эстонии Яны Ванамельдер.

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Германия массово высылает из страны российских дипломатов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, российская сторона примет ответные меры. «Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в заявлении ведомства в Telegram. В феврале Нидерланды заявили, что вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В марте о высылке диппредставителя РФ сообщила Эстония. Россия в ответ заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудника посольства Эстонии Яны Ванамельдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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