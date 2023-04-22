МИД: Германия массово высылает российских дипломатов

Германия массово высылает из страны российских дипломатов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, российская сторона примет ответные меры.
«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в заявлении ведомства в
В феврале Нидерланды заявили, что вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В марте о высылке диппредставителя РФ сообщила Эстония. Россия в ответ заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудника посольства Эстонии Яны Ванамельдер.
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