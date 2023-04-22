МИД: Германия массово высылает российских дипломатов

22 апреля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

МИД РФ обещал зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Германия массово высылает из страны российских дипломатов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, российская сторона примет ответные меры. «Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в заявлении ведомства в Telegram . В феврале Нидерланды заявили, что вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В марте о высылке диппредставителя РФ сообщила Эстония. Россия в ответ заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудника посольства Эстонии Яны Ванамельдер.

Германия массово высылает из страны российских дипломатов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, российская сторона примет ответные меры. «Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в заявлении ведомства в Telegram. В феврале Нидерланды заявили, что вышлют около 10 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. В марте о высылке диппредставителя РФ сообщила Эстония. Россия в ответ заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудника посольства Эстонии Яны Ванамельдер.