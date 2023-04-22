Украинцы спасли от сноса памятник советским солдатам

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Возложение в День Героев России. Пермь, памятник солдаты россии
Памятник советскому солдату нее стали сносить на Украине (архивное фото) Фото:

Жители города Лисичово в Закарпатской области выступили против сноса памятника советского солдата, который погиб во время Второй мировой войны. Жители считают, что памятник посвящен их односельчанину.

«В селе Лисичово на Закарпатье местные власти отказались демонтировать памятник советскому освободителю», — сообщает telegram-канал «Деколонизация.Украина», автор которого выступал за ликвидацию памятника. Власти не стали сносить памятник из-за протеста местных жителей, они отметили, что он посвящен их односельчанам.

«Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь», — ответили автору канала в сельсовете. Односельчане отметили, что памятник посвящен не абстрактному советскому солдату.

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Жители города Лисичово в Закарпатской области выступили против сноса памятника советского солдата, который погиб во время Второй мировой войны. Жители считают, что памятник посвящен их односельчанину. «В селе Лисичово на Закарпатье местные власти отказались демонтировать памятник советскому освободителю», — сообщает telegram-канал «Деколонизация.Украина», автор которого выступал за ликвидацию памятника. Власти не стали сносить памятник из-за протеста местных жителей, они отметили, что он посвящен их односельчанам. «Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь», — ответили автору канала в сельсовете. Односельчане отметили, что памятник посвящен не абстрактному советскому солдату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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