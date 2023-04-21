21 апреля 2023

В Кургане казаки патрулируют городские окраины из-за опасности поджогов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Казаки в дозоре на улицах Екатеринбурга. Екатеринбург, казаки сененко
В Кургане казаки начали патрулирование микрорайонов Фото:
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Курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский».

«Курганцам надоели поджоги травы, закладчики и пьяные компании в прогулочной зоне. Родители опасаются за своих детей. Штаб хутора решил навести порядок, оказать содействие силовым структурам. В случае нарушений казаки будут вызывать сотрудников МВД», — уточнили в пресс-службе.

По словам казаков, к поджигателям отнесутся со всей строгостью. «По экологическим нарушениям информацию наши казаки передадут в департамент гражданской защиты», — рассказали в хуторе «Курганский».

Казаки в Кургане приступили к патрулированию микрорайонов
Казаки в Кургане приступили к патрулированию микрорайонов

Ранее URA.RU писало, что казаки установили на железной вышке в Заозерном микрорайоне Кургана флаг с российским триколором. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном.

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Курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский». «Курганцам надоели поджоги травы, закладчики и пьяные компании в прогулочной зоне. Родители опасаются за своих детей. Штаб хутора решил навести порядок, оказать содействие силовым структурам. В случае нарушений казаки будут вызывать сотрудников МВД», — уточнили в пресс-службе. По словам казаков, к поджигателям отнесутся со всей строгостью. «По экологическим нарушениям информацию наши казаки передадут в департамент гражданской защиты», — рассказали в хуторе «Курганский». Ранее URA.RU писало, что казаки установили на железной вышке в Заозерном микрорайоне Кургана флаг с российским триколором. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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