Курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский».
«Курганцам надоели поджоги травы, закладчики и пьяные компании в прогулочной зоне. Родители опасаются за своих детей. Штаб хутора решил навести порядок, оказать содействие силовым структурам. В случае нарушений казаки будут вызывать сотрудников МВД», — уточнили в пресс-службе.
По словам казаков, к поджигателям отнесутся со всей строгостью. «По экологическим нарушениям информацию наши казаки передадут в департамент гражданской защиты», — рассказали в хуторе «Курганский».
Ранее URA.RU писало, что казаки установили на железной вышке в Заозерном микрорайоне Кургана флаг с российским триколором. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном.
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