В Кургане казаки патрулируют городские окраины из-за опасности поджогов. Фото

22 апреля 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

В Кургане казаки начали патрулирование микрорайонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский». «Курганцам надоели поджоги травы, закладчики и пьяные компании в прогулочной зоне. Родители опасаются за своих детей. Штаб хутора решил навести порядок, оказать содействие силовым структурам. В случае нарушений казаки будут вызывать сотрудников МВД», — уточнили в пресс-службе. По словам казаков, к поджигателям отнесутся со всей строгостью. «По экологическим нарушениям информацию наши казаки передадут в департамент гражданской защиты», — рассказали в хуторе «Курганский». Казаки в Кургане приступили к патрулированию микрорайонов Фото предоставлено пресс-службой хутора «Курганский» Ранее URA.RU писало, что казаки установили на железной вышке в Заозерном микрорайоне Кургана флаг с российским триколором. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном.

Курганские казаки приступили к патрулированию микрорайонов Заозерный и Левашово, а также СНТ «Малиновка». Об этом сообщила пресс-служба хутора «Курганский». «Курганцам надоели поджоги травы, закладчики и пьяные компании в прогулочной зоне. Родители опасаются за своих детей. Штаб хутора решил навести порядок, оказать содействие силовым структурам. В случае нарушений казаки будут вызывать сотрудников МВД», — уточнили в пресс-службе. По словам казаков, к поджигателям отнесутся со всей строгостью. «По экологическим нарушениям информацию наши казаки передадут в департамент гражданской защиты», — рассказали в хуторе «Курганский». Ранее URA.RU писало, что казаки установили на железной вышке в Заозерном микрорайоне Кургана флаг с российским триколором. Теперь это самый высокий флаг в Заозерном.