Полковник запаса Пинчук назвал две скрытые цели атак ВСУ по Крыму

Раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России и их возможности, а также посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон — такие задачи преследуют ВСУ в периодических атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук.
«У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб. У них всего задачи две. Первая — это психологическое воздействие, чтобы сорвать туристический сезон и посеять панику. Вторая — прикладная. Это выявление систем ПВО. Наступления нет, поэтому они, по сути, долбят на разных направлениях, смотрят реакцию, где, какие расположены, как они пробивают. У них не менее 3000 боевых ударных дронов, они накопили, причем, с разными характеристиками, поэтому расчет на то, что у них что-то закончится, наивен. Я бы на это не надеялся», — объяснил Андрей Пинчук.
Полковник запаса подчеркнул, что наступление ВСУ на Крым будет видно по массированным атакам БПЛА. «Массированные удары, если будут [ВСУ] наносить, то будут делать тогда, когда начнется активное движение по линии фронта. Командованию нашему придется реагировать на равные, равнонаправленные вызовы и, в том числе, где-то на каких-то участках ослабляя оборону. Как случилось в Харькове, когда определенные силы из-под Харькова были переброшены в Херсон из-за чего произошло оголение части фронта. Поэтому то, что мы перехватываем [дроны], не значит, что все хорошо, это значит, что нужно понимать, с какой целью это делается», — добавил Пинчук.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом сработали системы противовоздушной обороны. Пострадавших и повреждений нет. В беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснял, что ВСУ постоянно совершенствуют свои дроны, чтобы уходить от российских систем противовоздушной обороны.
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