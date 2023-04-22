Полковник запаса Пинчук назвал две скрытые цели атак ВСУ по Крыму

Полковник запаса Пинчук: ВСУ ищут слабые места противовоздушной обороны в Крыму

23 апреля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Атаками Киев желает сорвать туристический сезон в Крыму, считает Андрей Пинчук Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России и их возможности, а также посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон — такие задачи преследуют ВСУ в периодических атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб. У них всего задачи две. Первая — это психологическое воздействие, чтобы сорвать туристический сезон и посеять панику. Вторая — прикладная. Это выявление систем ПВО. Наступления нет, поэтому они, по сути, долбят на разных направлениях, смотрят реакцию, где, какие расположены, как они пробивают. У них не менее 3000 боевых ударных дронов, они накопили, причем, с разными характеристиками, поэтому расчет на то, что у них что-то закончится, наивен. Я бы на это не надеялся», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что наступление ВСУ на Крым будет видно по массированным атакам БПЛА. «Массированные удары, если будут [ВСУ] наносить, то будут делать тогда, когда начнется активное движение по линии фронта. Командованию нашему придется реагировать на равные, равнонаправленные вызовы и, в том числе, где-то на каких-то участках ослабляя оборону. Как случилось в Харькове, когда определенные силы из-под Харькова были переброшены в Херсон из-за чего произошло оголение части фронта. Поэтому то, что мы перехватываем [дроны], не значит, что все хорошо, это значит, что нужно понимать, с какой целью это делается», — добавил Пинчук. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом сработали системы противовоздушной обороны. Пострадавших и повреждений нет. В беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснял, что ВСУ постоянно совершенствуют свои дроны, чтобы уходить от российских систем противовоздушной обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России и их возможности, а также посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон — такие задачи преследуют ВСУ в периодических атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб. У них всего задачи две. Первая — это психологическое воздействие, чтобы сорвать туристический сезон и посеять панику. Вторая — прикладная. Это выявление систем ПВО. Наступления нет, поэтому они, по сути, долбят на разных направлениях, смотрят реакцию, где, какие расположены, как они пробивают. У них не менее 3000 боевых ударных дронов, они накопили, причем, с разными характеристиками, поэтому расчет на то, что у них что-то закончится, наивен. Я бы на это не надеялся», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что наступление ВСУ на Крым будет видно по массированным атакам БПЛА. «Массированные удары, если будут [ВСУ] наносить, то будут делать тогда, когда начнется активное движение по линии фронта. Командованию нашему придется реагировать на равные, равнонаправленные вызовы и, в том числе, где-то на каких-то участках ослабляя оборону. Как случилось в Харькове, когда определенные силы из-под Харькова были переброшены в Херсон из-за чего произошло оголение части фронта. Поэтому то, что мы перехватываем [дроны], не значит, что все хорошо, это значит, что нужно понимать, с какой целью это делается», — добавил Пинчук. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом сработали системы противовоздушной обороны. Пострадавших и повреждений нет. В беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснял, что ВСУ постоянно совершенствуют свои дроны, чтобы уходить от российских систем противовоздушной обороны.