Найденную в Белгороде бомбу взорвали. Видео

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Армия, разное, архив. Пермь, поле боя, rae-2015, штурм, боевые действия, сво, взрыв бомбы
Бомбу взорвали на полигоне Минобороны Фото:

Минобороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой в Белгороде вводили режим ЧС, а также эвакуировали около 3000 жителей. Видео опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — подписал губернатор видео со взрывом найденной бомбы. Кадры с полигона Минобороны Гладков опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее в Белгороде проводили массовую эвакуацию жителей, чьи дома расположены вблизи боеприпаса. Бомба оказалась рядом с местом нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34.

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Минобороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой в Белгороде вводили режим ЧС, а также эвакуировали около 3000 жителей. Видео опубликовал глава региона Вячеслав Гладков. «Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — подписал губернатор видео со взрывом найденной бомбы. Кадры с полигона Минобороны Гладков опубликовал в своем telegram-канале. Ранее в Белгороде проводили массовую эвакуацию жителей, чьи дома расположены вблизи боеприпаса. Бомба оказалась рядом с местом нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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