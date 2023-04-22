Бомбу взорвали на полигоне Минобороны
Минобороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой в Белгороде вводили режим ЧС, а также эвакуировали около 3000 жителей. Видео опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.
«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», — подписал губернатор видео со взрывом найденной бомбы. Кадры с полигона Минобороны Гладков опубликовал в своем
Ранее в Белгороде проводили массовую эвакуацию жителей, чьи дома расположены вблизи боеприпаса. Бомба оказалась рядом с местом нештатного схода боеприпаса с самолета Су-34.
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