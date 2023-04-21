21 апреля 2023

Губернатор ХМАО отметила важность участия региона в нацпроекте по развитию беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова рассказала о том, что уже сделано в регионе Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. В частности, в регионе откроется научно-производственный центр. Об этом шла речь на стратегической сессии «Создание инфраструктуры для использования беспилотных авиационных систем в Югре», которая состоялась 22 апреля.

«Наш регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Мы оформили инициативу в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем. Все, что мы здесь делаем, должно работать не только на регион, поскольку это потребность страны», — сообщила Комарова. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Дмитрий Рубенштейн отметил, что ХМАО окажет помощь в реализации государственной научно-технологической политики в этой области. «Непростые географические и климатические условия делают регион приоритетным в развитии гражданских беспилотных систем», — отметил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Также в регионе планируют наладить их производство.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. В частности, в регионе откроется научно-производственный центр. Об этом шла речь на стратегической сессии «Создание инфраструктуры для использования беспилотных авиационных систем в Югре», которая состоялась 22 апреля. «Наш регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Мы оформили инициативу в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем. Все, что мы здесь делаем, должно работать не только на регион, поскольку это потребность страны», — сообщила Комарова. Видео опубликовано на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». Руководитель АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» Дмитрий Рубенштейн отметил, что ХМАО окажет помощь в реализации государственной научно-технологической политики в этой области. «Непростые географические и климатические условия делают регион приоритетным в развитии гражданских беспилотных систем», — отметил он. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Также в регионе планируют наладить их производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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