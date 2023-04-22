22 апреля 2023

Китай стал лидером по импорту растительной продукции в Свердловскую область

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Доля импорта растительной продукции из Китая в Свердловскую область в первом квартале 2023 составила 47% Фото:

Лидером по импорту плодоовощной продукции в Свердловскую область стал Китай. Доля такого ввезенного товара из КНР в уральский регион составила 47% от всего импорта, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«В первом квартале 2023 года на долю ввезенной в Свердловскую область подкарантинной плодоовощной продукции из Китая пришлось 47% от всего импорта. В основном, это продовольственные семечки подсолнечника — более 17 тысяч тонн и около 250 тонн грецких орехов», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Также Китай чаще всего экспортирует в Свердловскую область кормовые добавки и коробки из гофрированного картона. В пресс-службе свердловского Россельхознадзора отмечают, что вся ввезенная продукция соответствует фитосанитарным требованиям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области химики-аналитики нашли некачественный комбикорм. Его состав недотягивает до стандартов качества из-за недостатка сырого протеина.

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Лидером по импорту плодоовощной продукции в Свердловскую область стал Китай. Доля такого ввезенного товара из КНР в уральский регион составила 47% от всего импорта, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «В первом квартале 2023 года на долю ввезенной в Свердловскую область подкарантинной плодоовощной продукции из Китая пришлось 47% от всего импорта. В основном, это продовольственные семечки подсолнечника — более 17 тысяч тонн и около 250 тонн грецких орехов», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Также Китай чаще всего экспортирует в Свердловскую область кормовые добавки и коробки из гофрированного картона. В пресс-службе свердловского Россельхознадзора отмечают, что вся ввезенная продукция соответствует фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области химики-аналитики нашли некачественный комбикорм. Его состав недотягивает до стандартов качества из-за недостатка сырого протеина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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