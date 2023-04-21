В Свердловской области нашли некачественный комбикорм

22 апреля 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

В комбикорме не хватает сырого протеина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области химики-аналитики нашли комбикорм, в составе которого недостаточно сырого протеина. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория рефцентра выявила комбикорм, не дотягивающий до стандартов качества по показателю сырой протеин. Отклонение нашли химики-аналитики, исследовавшие образец комбикорма, поступивший на проверку от сельскохозяйственного предприятия», — пишет ведомство на официальном сайте. Протеин является незаменимым источником питательных веществ для животных, потому что представляет совокупность всех азотистых соединений. Также сырой протеин является приоритетным показателем качества в комбикормовой отрасли и решающим при определении стоимости продукции. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область пытались завезти партию небезопасной рыбной продукции. Поставками занималась компания из Крыма.

В Свердловской области химики-аналитики нашли комбикорм, в составе которого недостаточно сырого протеина. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория рефцентра выявила комбикорм, не дотягивающий до стандартов качества по показателю сырой протеин. Отклонение нашли химики-аналитики, исследовавшие образец комбикорма, поступивший на проверку от сельскохозяйственного предприятия», — пишет ведомство на официальном сайте. Протеин является незаменимым источником питательных веществ для животных, потому что представляет совокупность всех азотистых соединений. Также сырой протеин является приоритетным показателем качества в комбикормовой отрасли и решающим при определении стоимости продукции. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область пытались завезти партию небезопасной рыбной продукции. Поставками занималась компания из Крыма.