21 апреля 2023

В Свердловской области нашли некачественный комбикорм

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, метла, пшено, комбикорм
В комбикорме не хватает сырого протеина Фото:

В Свердловской области химики-аналитики нашли комбикорм, в составе которого недостаточно сырого протеина. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.

«Испытательная лаборатория рефцентра выявила комбикорм, не дотягивающий до стандартов качества по показателю сырой протеин. Отклонение нашли химики-аналитики, исследовавшие образец комбикорма, поступивший на проверку от сельскохозяйственного предприятия», — пишет ведомство на официальном сайте.

Протеин является незаменимым источником питательных веществ для животных, потому что представляет совокупность всех азотистых соединений. Также сырой протеин является приоритетным показателем качества в комбикормовой отрасли и решающим при определении стоимости продукции.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область пытались завезти партию небезопасной рыбной продукции. Поставками занималась компания из Крыма.

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В Свердловской области химики-аналитики нашли комбикорм, в составе которого недостаточно сырого протеина. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Испытательная лаборатория рефцентра выявила комбикорм, не дотягивающий до стандартов качества по показателю сырой протеин. Отклонение нашли химики-аналитики, исследовавшие образец комбикорма, поступивший на проверку от сельскохозяйственного предприятия», — пишет ведомство на официальном сайте. Протеин является незаменимым источником питательных веществ для животных, потому что представляет совокупность всех азотистых соединений. Также сырой протеин является приоритетным показателем качества в комбикормовой отрасли и решающим при определении стоимости продукции. Ранее сообщалось, что в Свердловскую область пытались завезти партию небезопасной рыбной продукции. Поставками занималась компания из Крыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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